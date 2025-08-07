Home > खेल > Cricket News: स्पॉट फिक्सिंग और ड्रग्स लेने के लिए लगा था साढ़े तीन साल का प्रतिबंध, अब हुई टीम में वापसी…जाने आखिर कौन है ये खिलाड़ी?

Cricket News: आईसीसी के भ्रष्टाचार-रोधी और डोपिंग-रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण साढ़े तीन साल का निलंबन झेलने के बाद ब्रेंडन टेलर ज़िम्बाब्वे टेस्ट टीम में वापसी कर चुके हैं।

Published: August 7, 2025 15:26:00 IST

स्पॉट फिक्सिंग के लिए लगा था प्रतिबंध

39 वर्षीय टेलर, जिन्हें जनवरी 2022 में एक भारतीय व्यवसायी द्वारा 2019 में स्पॉट फिक्सिंग के लिए संपर्क किए जाने की सूचना समय पर न देने के कारण प्रतिबंधित किया गया था, को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में 7 से 11 अगस्त तक होने वाले न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए ज़िम्बाब्वे टीम में शामिल किया गया है।

टेलर, जिन्हें उस समय कोकीन के सेवन से जुड़े डोप टेस्ट में विफल होने के कारण एक महीने का निलंबन भी दिया गया था, पर 2019 में 15,000 अमेरिकी डॉलर लेने की बात स्वीकार करने के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था।

प्रतिबंध लगने से पहले वह लाल गेंद वाले क्रिकेट में शानदार फॉर्म में थे और उन्होंने अपनी पिछली तीन टेस्ट पारियों में क्रमश 92, 81 और 49 रन बनाए थे।

क्या था पूरा मामला?

आईसीसी की पाबंदी से कुछ दिन पहले, टेलर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था कि एक भारतीय व्यवसायी से मुलाक़ात के दौरान मूर्खतापूर्ण तरीके से कोकीन लेने के बाद उन्हें ब्लैकमेल किया गया था।

मैंने बहुत मेहनत की है – टेलर

ज़िम्बाब्वे टीम में वापसी के अपने सफ़र पर बात करते हुए, टेलर ने आईसीसी के हवाले से कहा, “पिछला डेढ़ साल निश्चित रूप से मेरी वापसी के लिए समर्पित रहा है।

“मैंने बहुत मेहनत की है – फिटनेस से लेकर तकनीकी पक्ष और आहार तक – और मैं बहुत ज़्यादा दुबला, फिट और मानसिक रूप से मज़बूत महसूस कर रहा हूँ।

“मैंने अकेले इस सफ़र का पूरा आनंद लिया है, बस अपनी मांसपेशियों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं एक बेहतरीन स्थिति में महसूस कर रहा हूँ।” ज़िम्बाब्वे और न्यूज़ीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच अभी बुलावायो में चल रहा है।

