Viral Video: ‘ऐसा जश्न कौन मनाता है भाई?’ गोल की खुशी में बाउंड्री फांदकर टनल में जा गिरा खिलाड़ी, गोल भी हुआ रद्द

फ़ुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों को अनोखे अंदाज़ में जश्न मनाते देखना कोई नई बात नहीं है, और फैंस भी अक्सर अपने पसंदीदा स्टार्स के इन मूव्स की नकल करते हैं. लेकिन ब्राज़ील के एक क्लब मैच में जो हुआ, उसे फ़ुटबॉल इतिहास का सबसे अभागा जश्न कहा जाए तो गलत नहीं होगा. एक खिलाड़ी जश्न मनाते-मनाते सीधे टनल में जा गिरा और चोटिल हो गया, और हद तो तब हो गई जब बाद में उसका वह गोल भी रद्द कर दिया गया! इस हास्यास्पद और हैरान कर देने वाली घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

जश्न के चक्कर में टनल में गिरे डिफेंडर

यह वाकया ब्राज़ीलियाई क्लब कोरीतिबा (Coritiba) और चापेकोएंसे (Chapecoense) के बीच खेले गए मैच के दौरान हुआ. मैच के 41वें मिनट में कोरीतिबा के 29 वर्षीय डिफेंडर जेसी मारान्हाओ (Jesse Maranhão) ने शानदार हेडर से गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई.

गोल करने की खुशी में जेसी बेकाबू हो गए और फैंस की तरफ दौड़ पड़े. उन्होंने बिना देखे एडवरटाइजिंग बोर्ड के ऊपर से छलांग लगा दी. बदकिस्मती से, बोर्ड के ठीक पीछे ड्रेसिंग रूम की ओर जाने वाली सीढ़ियों का टनल था. जेसी सीधे टनल में नीचे जा गिरे. इस अप्रत्याशित हादसे को देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक सन्न रह गए. गिरने के कारण जेसी को काफी चोट आई और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा.

VAR ने फेरा पानी: गोल भी रद्द

जेसी के लिए बदकिस्मती का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ. जिस गोल की खुशी में वे टनल में गिरे और चोटिल हुए, उसे बाद में VAR (वीडियो असिस्टेंट रेफरी) ने रिव्यू किया और ऑफसाइड करार देते हुए रद्द कर दिया. हाफ-टाइम के तुरंत बाद जेसी को सब्स्टीट्यूट कर दिया गया.

मैच के बाद अपनी इस भूल पर बात करते हुए जेसी ने कहा, ‘वहां मेरा पैर मुड़ गया था. थोड़ा दर्द है, लेकिन अब मैं ठीक हूं. बात यह है कि हम सेंटर-बैक्स को गोल करने के मौके बहुत कम मिलते हैं, इसलिए जब मैंने गोल किया तो मैं थोड़ा आपा खो बैठा था.’

A Brazilian Serie A soccer player jumped over the advertising board after scoring, fell into a hole and got injured, then the goal was disallowed pic.twitter.com/DAhUDDba1e — FearBuck (@FearedBuck) August 9, 2026

एक दिलचस्प इत्तेफ़ाक

खास बात यह है कि कोरीतिबा के कुटो परेरा स्टेडियम (Couto Pereira Stadium) में ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ है. साल 2014 में भी कैमरून के स्ट्राइकर जोएल (Joël) साओ पाउलो के खिलाफ मैच में ठीक इसी जगह बाउंड्री लांघकर उसी टनल में गिर गए थे. हालांकि, तब जोएल का गोल रद्द नहीं हुआ था और वे चोटिल हुए बिना पूरा मैच खेलने में सफल रहे थे.

ब्राज़ीलियाई पत्रकार लियोनार्डो मेंडेस जूनियर ने इस घटना से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प फैक्ट शेयर किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘इस पूरी घटना में एक ऐसी डिटेल है जो इसे और भी हैरान करने वाली बनाती है. जेसी को छलांग लगाने से रोकने की कोशिश करने वाला सिक्योरिटी गार्ड वही इंसान है, जो 2014 में जोएल के हादसे के वक्त भी वहीं ड्यूटी पर तैनात था!’