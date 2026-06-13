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FIFA World Cup 2026 के बीच स्टार डिफेंडर की मौत, ब्राजील को बड़ा सदमा; शोक में डूबा फुटबॉल जगत

ब्रिटो ने 1964 से 1972 के बीच ब्राज़ील की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने 61 इंटरनेशनल मैच खेले. वह 1966 और 1970 वर्ल्ड कप टीमों का भी हिस्सा थे.

By: Divyanshi Singh | Published: June 13, 2026 2:13:44 PM IST

ब्राजील के स्टार फुटबॉलर ब्रिटो का निधन
ब्राजील के स्टार फुटबॉलर ब्रिटो का निधन


FIFA World Cup 2026: ब्राज़ील की 1970 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के महान डिफेंडर ब्रिटो का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है. FIFA वर्ल्ड कप 2026 से कुछ ही दिन पहले उनका निधन हो गया. वे 86 साल के थे. ब्राज़ीलियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है. हालांकि, फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर उनकी मौत का कारण नहीं बताया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटो कुछ समय से निमोनिया से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और 14 मई से अस्पताल में भर्ती थे. ब्रिटो 1964 से 1972 के बीच ब्राज़ीलियन फुटबॉल टीम के लिए खेले और टीम की 1966 वर्ल्ड कप जीत का हिस्सा थे.

महान डिफेंडरों में से एक 

श्रद्धांजलि देते हुए, ब्राज़ीलियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट समीर यॉक्स ने कहा, “ब्रिटो ब्राज़ीलियन फुटबॉल इतिहास के सबसे महान डिफेंडरों में से एक थे. 1970 वर्ल्ड कप में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. उनका लड़ने का जज़्बा और लड़ने का जज़्बा आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ियों को प्रेरित करता रहेगा.”

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ब्रिटो ने 1964 से 1972 के बीच ब्राज़ील की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने 61 इंटरनेशनल मैच खेले. वह 1966 और 1970 वर्ल्ड कप टीमों का भी हिस्सा थे. 1970 वर्ल्ड कप में, उन्होंने विल्सन पियाज़ा के साथ मिलकर ब्राज़ील के मज़बूत डिफेंस को संभाला और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

 ऐतिहासिक टाइटल्स का हिस्सा 

ब्रिटो न सिर्फ़ वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, बल्कि उन्होंने 1971 कोपा रोका और 1972 टाका इंडिपेंडेंसिया जीतने वाली ब्राज़ील की टीम में भी अहम भूमिका निभाई थी. वह उस सुनहरी ब्राज़ीलियाई टीम का हिस्सा थे, जिसमें पेले, जैरज़िन्हो, टोस्टाओ, रिवेलिनो और कार्लोस अल्बर्टो जैसे फुटबॉल के दिग्गज शामिल थे.

ब्राज़ील दुनिया की अकेली ऐसी टीम है जिसने रिकॉर्ड पाँच बार वर्ल्ड कप जीता है. ब्राज़ील FIFA वर्ल्ड कप 2026 में अपने कैंपेन की शुरुआत 14 जून को मोरक्को के ख़िलाफ़ करेगा.

Tags: FIFA World Cup 2026
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