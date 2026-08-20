बांग्लादेश क्रिकेट को तगड़ा नुकसान, इस साल नहीं खेला जाएगा BPL, बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कारण

बांग्लादेश प्रीमियर लीग यानी बीपीएल 2026 इस साल नहीं खेला जाएगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तमिम इकबाल ने इसकी जानकारी दी है. बीपीएल पिछले कुछ समय से कई परेशानियों से गुजर रहा है. फ्रेंचाइजी से जुड़े नियमों का पालन नहीं होना, भ्रष्टाचार के आरोप, खिलाड़ियों के पैसे समय पर नहीं मिलना और बैंक गारंटी से जुड़ी दिक्कतों ने टूर्नामेंट की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. 2025 के सीजन में भी खराब शेड्यूल और मैचों की व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे. खिलाड़ियों के भुगतान में देरी के कारण विवाद भी हुआ था.

तमिम इकबाल ने बताया कि पिछले दो साल में बीपीएल से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को करीब 33 लाख डॉलर यानी लगभग 31 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. उनका कहना है कि जब तक टूर्नामेंट का आर्थिक मॉडल ठीक नहीं होता, तब तक इसे आयोजित करना सही नहीं होगा. तमिम ने कहा कि बीपीएल एक लोकप्रिय टी20 लीग है और इसमें लोगों की काफी दिलचस्पी है, लेकिन बोर्ड को फ्रेंचाइजी क्रिकेट से फायदा होना चाहिए, लगातार नुकसान नहीं.

बीपीएल बंद नहीं कर रहा बोर्ड

तमिम ने साफ किया कि इस साल बीपीएल नहीं कराने का मतलब यह नहीं है कि टूर्नामेंट हमेशा के लिए खत्म हो गया है. बोर्ड अब इस समय का इस्तेमाल लीग की कमियों को दूर करने और नई व्यवस्था बनाने में करेगा. तमिम ने कहा कि वह बीपीएल को जल्दबाजी में वापस नहीं लाना चाहते. अगर जरूरत पड़ी तो बोर्ड छह से 12 महीने तक का समय लेकर सभी समस्याओं को ठीक करेगा. उनका लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिससे खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजी और बोर्ड सभी को फायदा हो.

बीपीएल से दुनिया को भी मिलेगा संदेश

तमिम इकबाल को हाल ही में आईसीसी की नई फ्रेंचाइजी लीग समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का बीपीएल को रोककर दोबारा मजबूत तरीके से तैयार करने का फैसला दूसरी फ्रेंचाइजी लीग के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है. उनका मानना है कि अगर कोई लीग सही तरीके से नहीं चल रही है तो उसे कुछ समय के लिए रोकना और उसकी कमियां दूर करना बेहतर है. इसके बाद बीपीएल को बेहतर व्यवस्था के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा.