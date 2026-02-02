Home > क्रिकेट > ICC T20 World Cup 2026: भारत मैच से किनारा या ऐतिहासिक भूल? टी20 विश्व कप में दो पॉइंट्स नहीं, पाकिस्तान को लग सकता है $38 मिलियन का झटका; यहां समझें नियम

Pakistan T20 WC 2026 boycott: पाकिस्तान सरकार ने पुष्टि की है कि उनकी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 2026 ICC T20 विश्व कप में हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ ग्रुप ए मैच का बहिष्कार करेगी.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 2, 2026 4:07:23 PM IST

भारत के साथ मैच न खेलने का फैसला पीसीबी को पड़ेगा काफी महंगा
भारत के साथ मैच न खेलने का फैसला पीसीबी को पड़ेगा काफी महंगा


ICC T20 world cup 2026: पाकिस्तान सरकार ने पुष्टि की है कि राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 2026 ICC T20 विश्व कप में हिस्सा लेगी, लेकिन 15 फरवरी को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ ग्रुप ए मैच का बहिष्कार करेगी. जबकि पाकिस्तान श्रीलंका में नीदरलैंड, USA और नामीबिया के खिलाफ अन्य मैच खेलने के लिए तैयार है, इस बहिष्कार से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) में बड़ी चिंता पैदा हो गई है, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को संभावित गंभीर प्रतिबंधों की चेतावनी दी है.

ICC ने गंभीर दंड की धमकी दी

ICC की संभावित प्रतिक्रिया में द्विपक्षीय श्रृंखलाओं का निलंबन, एशिया कप से बाहर करना, और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में विदेशी खिलाड़ियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से इनकार करना शामिल है. सूत्रों ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान द्वारा कोई भी वापसी ICC भागीदारी समझौतों का उल्लंघन करेगी, जिससे भविष्य के T20 विश्व कप और एशिया कप आयोजनों सहित ICC और ACC टूर्नामेंट से निलंबन का रास्ता खुल जाएगा.

वित्तीय परिणाम: लाखों का जोखिम

PCB का बहिष्कार सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होगा, इसके बड़े वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी परिणाम होंगे. विश्लेषकों का अनुमान है कि बोर्ड को $38 मिलियन से अधिक का नुकसान हो सकता है, जिसमें ब्रॉडकास्टर राजस्व, प्रायोजन भुगतान और ICC भागीदारी शुल्क शामिल हैं. अकेले भारत बनाम पाकिस्तान मैच ही टूर्नामेंट की सबसे अधिक व्यावसायिक दरें तय करता है, और मैच छोड़ने से ब्रॉडकास्टरों द्वारा पहले से बेचे गए विज्ञापन स्लॉट और प्राइम-टाइम कवरेज के लिए कानूनी दावे शुरू हो जाएंगे.
 
इसके अलावा, बहिष्कार PCB के राजस्व पर सीधा असर डाल सकता है, जिसमें प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन और भागीदारी शुल्क शामिल हैं, जिनका अनुमान $500,000 से $1 मिलियन है. ICC से कम आय से घरेलू क्रिकेट और जमीनी स्तर के कार्यक्रमों पर भी दबाव पड़ेगा, जिससे बजट में कटौती करनी पड़ेगी जो दीर्घकालिक विकास और खिलाड़ी विकास को रोक सकती है.

अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और प्रतिस्पर्धी प्रभाव

वित्त से परे, बहिष्कार से अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का खतरा है. प्रतिबंध पाकिस्तान को अन्य पूर्ण सदस्य देशों की मेजबानी करने या दौरा करने से रोक सकते हैं, जिससे उनका द्विपक्षीय कैलेंडर जम जाएगा और विदेशी खिलाड़ियों को NOC देने से इनकार करके PSL की वैश्विक अपील कमजोर हो जाएगी. इससे वैश्विक T20 बाजार में प्रसारण मूल्य, प्रायोजन रुचि और फ्रेंचाइजी प्रतिस्पर्धा में काफी कमी आएगी.
 
ICC सूत्रों ने यह भी चेतावनी दी है कि शासन की विश्वसनीयता को नुकसान होगा. ICC कमेटियों, रेवेन्यू-शेयरिंग बातचीत और भविष्य में टूर्नामेंट होस्ट करने के मौकों पर PCB का असर कम हो सकता है, जिससे बोर्ड की लंबे समय की अथॉरिटी और प्लानिंग कमजोर होगी. इसके अलावा, खिलाड़ियों को प्राइज मनी, पहचान और करियर बनाने के मौकों से हाथ धोना पड़ेगा, खासकर उभरते हुए टैलेंट के लिए जो विदेश में लीग कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए ICC इवेंट्स पर निर्भर रहते हैं.

राजनीतिक संदर्भ और भविष्य की अनिश्चितता

PCB चीफ मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाए जाने के बाद ICC पर “दोहरे मापदंड” का आरोप लगाया है, और कहा है कि पाकिस्तान की भागीदारी का फैसला सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर किया जाएगा, जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ विदेश से लौट आएंगे. हालांकि नकवी ने तर्क दिया कि सभी ICC सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन बॉयकॉट के संभावित नतीजे साफ हैं: पाकिस्तान को न केवल वित्तीय जुर्माने का खतरा है, बल्कि उसकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की साख को भी लंबे समय तक नुकसान हो सकता है.

लंबे समय के नतीजों वाला एक जोखिम भरा कदम

टूर्नामेंट शुरू होने में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं, और स्थिति अभी भी साफ नहीं है. भारत के खिलाफ मैच छोड़ने का पाकिस्तान का फैसला शायद एक छोटा राजनीतिक बयान हो, लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इससे कई तरह के प्रतिबंध, कानूनी लड़ाई और वित्तीय नुकसान हो सकते हैं, जो शायद देश के ग्लोबल क्रिकेट सफर में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है.

