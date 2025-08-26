लहराते बाल, खूंखार एक्शन… कौन है ओमान का Shoaib Akhtar? एशिया कप 2025 में कहर ढाने को तैयार, देखें VIDEO

Muhammad Imran Shoaib Akhtar: 2024 में एक तेज गेंदबाज का वीडियो वायरल हुआ था। इसके वायरल होने की एक ख़ास वजह थी उसका पाकिस्तान के दिग्गज शोएब अख्तर से अनोखी समानता रखना। लहराते बालों और अपनी खास चाल से लेकर लंबे रन-अप, दमदार गेंदबाज़ी और यहाँ तक कि जश्न मनाने तक, इमरान ने हर छोटी-बड़ी बात शोएब अख्तर से मिलती है।

यह देख फैन्स इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि कुछ ने मज़ाक में कहा कि वह “शोएब अख्तर से भी ज़्यादा शोएब अख्तर जैसे लग रहे हैं।” अब, ठीक एक साल बाद, वही गेंदबाज़, मुहम्मद इमरान, एशिया कप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है।

एशिया कप खेलंगे इमरान

इमरान उस टीम का हिस्सा हैं जिसकी घोषणा ओमान ने मंगलवार, 26 अगस्त को 9 सितंबर से शुरू होने वाले आठ टीमों के टूर्नामेंट के लिए की।

यह वायरल वीडियो ओमान डी10 लीग 2024 का है, जहाँ इमरान ने आईएएस इनविंसिबल्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था और 14 मैचों में 10.71 के शानदार औसत और 8.65 के इकॉनमी रेट से 21 विकेट लिए थे।

मुहम्मद इमरान का केपीके से ओमान तक का सफ़र

सिर्फ़ 18 साल की उम्र में, इमरान, अफ़ग़ानिस्तान सीमा के पास ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के डेरा इस्माइल ख़ान में अपने गाँव से बिना किसी को बताए, सेना में भर्ती होने के परिवार के दबाव को ठुकराते हुए, तीन दिन की ट्रक यात्रा पर कराची चले गए।

उनके जोखिम का फल उन्हें तब मिला जब उन्होंने कराची के अंडर-19 ट्रायल्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए छह मैचों में 21 विकेट हासिल किए। अपनी ज़बरदस्त गति के लिए मशहूर और वसीम अकरम के प्रशंसक इमरान खान की तरक्की में पाकिस्तान की क्रिकेट नौकरशाही ने रोड़ा अटकाया।

यूट्यूब ने बदल दी जिंदगी

2019 में एक अहम मोड़ आया, जब उनके एक दोस्त ने उनकी गेंदबाजी की क्लिप यूट्यूब पर अपलोड कर दीं। ओमान की एक टी20 फ्रैंचाइज़ी ने इस पर ध्यान दिया, उनके पासपोर्ट का इंतज़ाम किया और जल्द ही वे मस्कट पहुँच गए। गुज़ारा करने के लिए, उन्होंने सीसीटीवी लगाने की 12 घंटे की शिफ्ट में काम किया और बाकी समय ट्रेनिंग में बिताया।

आखिरकार, ओमान के राष्ट्रीय शिविर ने उन्हें बुला लिया, जहाँ कोच दलीप मेंडिस और डिप्टी मज़हर सलीम खान ने उनके विकास को आकार दिया। अब, इमरान विश्वस्तरीय बल्लेबाज़ों के खिलाफ खुद को परखने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ ओमान 12 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा।

