Booker T WWE Career: कभी रिंग के किंग, अब कमेंट्री के स्टार; बुक्कर टी की कमाई, करियर और पर्सनल लाइफ

Booker T WWE Career: प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में कई ऐसे सितारे हुए हैं जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रचा. उन्हीं में से एक बड़ा नाम है Booker T. अपने दमदार फाइटिंग स्टाइल, करिश्माई व्यक्तित्व और लंबे करियर के कारण उन्होंने दुनिया भर में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की. रेसलर से लेकर कमेंटेटर और ट्रेनर तक का उनका सफर काफी प्रेरणादायक माना जाता है.

शुरुआती जीवन और संघर्ष

बुक्कर टी का जन्म 1 मार्च 1965 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था. उनका बचपन आसान नहीं था और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. हालांकि इन चुनौतियों ने उन्हें मजबूत बनाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. बाद में उन्होंने रेसलिंग को करियर के रूप में चुना और कड़ी मेहनत के दम पर धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई.

WCW में मिली असली पहचान

1990 के दशक में बुक्कर टी ने World Championship Wrestling में कदम रखा. यहीं से उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा. WCW में उन्होंने कई बड़े मुकाबले जीते और पांच बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का शानदार रिकॉर्ड बनाया. उनकी ऊर्जा, एथलेटिक मूव्स और फैंस के साथ जुड़ाव ने उन्हें उस दौर के सबसे लोकप्रिय रेसलर्स में शामिल कर दिया.

WWE में शानदार करियर

2001 में WCW के बंद होने के बाद बुक्कर टी ने World Wrestling Entertainment जॉइन किया. WWE में उन्होंने कई यादगार मैच लड़े और “King Booker” जैसे किरदार से खूब लोकप्रियता हासिल की. अपने करियर में उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और अन्य बड़े खिताब जीते. उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें दो बार WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया.

नेट वर्थ और कमाई के स्रोत

अगर बुक्कर टी की संपत्ति की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल नेट वर्थ लगभग 5 मिलियन डॉलर यानी करीब 40 करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है. उनकी कमाई सिर्फ रेसलिंग से ही नहीं बल्कि कमेंट्री, टीवी शो, पॉडकास्ट और उनके रेसलिंग स्कूल से भी होती है. वे टेक्सास में अपना ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं जहां युवा रेसलर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है.

पत्नी और निजी जीवन

बुक्कर टी की पत्नी Sharmell Huffman भी रेसलिंग जगत से जुड़ी रही हैं. WWE में “क्वीन शार्मेल” के रूप में उन्होंने भी अच्छी लोकप्रियता हासिल की थी. दोनों की जोड़ी रेसलिंग फैंस के बीच काफी चर्चित रही है और आज भी वे साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं.

लग्जरी लाइफस्टाइल

सफल करियर की बदौलत बुक्कर टी आज एक शानदार और आरामदायक जीवन जीते हैं. उनके पास टेक्सास में शानदार घर, महंगी कारें और कई बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं. हालांकि वे अक्सर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि सफलता का असली राज अनुशासन, मेहनत और लगातार सीखते रहने में है.

आज बुक्कर टी भले ही रिंग में कम दिखाई देते हों, लेकिन WWE में कमेंटेटर और मेंटर के रूप में उनकी मौजूदगी अभी भी उतनी ही प्रभावशाली है. रेसलिंग इतिहास में उनका नाम हमेशा एक महान दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा.

