MS धोनी से 83 तक… भारतीय क्रिकेटर्स पर बनी टॉप 5 फिल्में, एक ने तो 200 करोड़ कमाए

Cricket Based Bollywood Movies: क्रिकेट भारत में सिर्फ फैंस के लिए एक खेल ही बल्कि एक इमोशन है. इसी वजह से बॉलीवुड ने कई बार भारतीय क्रिकेटरों की कहानियों को बड़े पर्दे पर दिखाया है. इन फिल्मों में खिलाड़ियों की मेहनत, संघर्ष और सफलता की कहानी दिखाई गई है, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया है. आइए जानते हैं 5 ऐसी फिल्मों के बारे में जो भारतीय क्रिकेटरों पर बनी है.

1. एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी (2016): यह फिल्म एमएस धोनी के जीवन पर आधारित है, जिसमें उनके एक छोटे शहर के लड़के से लेकर भारत के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान बनने तक की यात्रा दिखाई गई है. फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी का किरदार निभाया है, जो कि अब इस दुनिया में नही हैं. फिल्म में कियारा आडवाणी और दिशा पाटनी भी अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म ने 200 करोड़ से अधिक की कमाई की थी.

2. 83 (2021): यह फिल्म भारत की 1983 वर्ल्ड कप जीत पर आधारित है, जो कपिल देव की कप्तानी में मिली थी. फिल्म में रणवीर सिंह ने कपिल देव का किरदार निभाया है और दीपिका पादुकोण ने रोमी देव का रोल किया है. यह फिल्म भारत की 1983 विश्व कप ऐतिहासिक जीत को दिखाती है.

3. सचिन: ए बिलियन ड्रीम्स (2017): यह फिल्म सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित है. इसमें उनके बचपन से लेकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी बनने तक की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में सचिन खुद भी नजर आते हैं, जिससे यह और भी खास बन जाती है.

4. शाबाश मिठू: यह फिल्म मिताली राज के जीवन पर आधारित है, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हैं. फिल्म में तापसी पन्नू ने मिताली का किरदार निभाया है और उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाया गया है. फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी.

5. अज़हर (2016): यह फिल्म मोहम्मद अजहरुद्दीन के जीवन पर आधारित है. इसमें उनके क्रिकेट करियर और मैच फिक्सिंग विवाद को दिखाया गया है. फिल्म में इमरान हाशमी ने अजहरुद्दीन का किरदार निभाया है. इस फिल्म में अजहरुद्दीन के पर्सनल रिलेशन के बारे में भी दिखाया गया है.