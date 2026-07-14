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IND vs ENG: पहले वनडे से पहले क्यों गूंजी 45 सेकंड तक तालियां? किस दिग्गज के लिए किया गया ऐसा

भारत और इंग्लैंड के पहले वनडे से पहले एजबेस्टन मैदान पर 45 सेकंड तक तालियां बजाकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बॉब विलिस को श्रद्धांजलि दी गई. आइए जानते हैं उनके बारे में.

By: Satyam Sengar | Published: July 14, 2026 4:57:42 PM IST

रत-इंग्लैंड पहले वनडे से पहले क्यों गूंजी 45 सेकंड की तालियां?
रत-इंग्लैंड पहले वनडे से पहले क्यों गूंजी 45 सेकंड की तालियां?


भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे मुकाबले की शुरुआत एक भावुक पल के साथ हुई. मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों, अंपायरों और दर्शकों ने 45 सेकंड तक तालियां बजाकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और महान तेज गेंदबाज बॉब विलिस को श्रद्धांजलि दी. यह सम्मान ‘ब्लू फॉर बॉब’ अभियान के अंतिम सेशन का हिस्सा था. इस अभियान की शुरुआत साल 2019 में प्रोस्टेट कैंसर से बॉब विलिस के निधन के बाद की गई थी.

साल 2021 से यह इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट सीजन का अहम हिस्सा बन गया. इस पहल के जरिए अब तक 22 लाख पाउंड (करीब 28.35 करोड़ रुपये) से अधिक की राशि प्रोस्टेट कैंसर पर शोध, जागरूकता और समय पर जांच के लिए जुटाई जा चुकी है. बॉब विलिस की पत्नी और द बॉब विलिस फंड की सह-संस्थापक लॉरेन क्लार्क ने कहा कि इस अभियान का मकसद सिर्फ बॉब की याद को जीवित रखना नहीं था, बल्कि दूसरे परिवारों को भी ऐसी पीड़ा से बचाना था. वहीं इंग्लैंड की वनडे और टी20 टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा कि बॉब विलिस क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े नामों में शामिल हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह अभियान लोगों को समय रहते स्वास्थ्य जांच कराने के लिए प्रेरित करेगा.

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कौन थे बॉब विलिस?

बॉब विलिस इंग्लैंड के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने 1971 से 1984 के बीच इंग्लैंड के लिए 90 टेस्ट मैच खेले और 325 विकेट अपने नाम किए. उनके करियर का सबसे यादगार प्रदर्शन 1981 एशेज सीरीज के हेडिंग्ले टेस्ट में आया, जहां उन्होंने 43 रन देकर 8 विकेट लेकर इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दिलाई. उन्होंने इंग्लैंड की कप्तानी भी 18 टेस्ट मैचों में की.

क्रिकेट के बाद भी अलग पहचान

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद बॉब विलिस ने स्काई स्पोर्ट्स के साथ कमेंटेटर और क्रिकेट विश्लेषक के रूप में नई पहचान बनाई. उनकी बेबाक राय, सटीक विश्लेषण और अलग अंदाज के कारण उन्हें काफी पसंद किया जाता था. क्रिकेट के अलावा वह मशहूर गायक बॉब डिलन के बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने सम्मान के तौर पर अपने नाम में कानूनी रूप से ‘डिलन’ भी जोड़ लिया था. आज भी क्रिकेट जगत उनके योगदान और विरासत को सम्मान के साथ याद करता है.

Tags: india vs england
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