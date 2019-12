नई दिल्ली. बुधवार को थायराइड कैंसर से जूझ रहे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज बॉब विलिस का निधन हो गया. 70 साल के विलिस को उनके शानदार खेल और क्रिकेट में दिए गए योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा. उनके निधन की खबरे के सामने आते ही विदेश में ही नहीं देश में भी शोक की लहर दौड़ उठी. दुनियाभर में मौजूद उनके फैन ने ट्विटर व सोशल मीडिया पर उन्हें याद किया व श्रंद्धाजलि दीं.

ट्विटर पर दुनियाभर के क्रिकेटर और यूजर ने बॉब विलिस के निधन पर शोक जताया. लाखों ट्विट्स और फोटो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसके जरिए इंग्लैंड क्रिकेटर बॉब विलिस को श्रद्धाजंलि दी. इतना ही नहीं, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी. वहीं मोहम्मद कैफ ने भी बॉब की तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा कि निधन की खबर सुनकर दुख हुआ.

उनके परिवार और दोस्तों के साथ संवेदनाएं. बॉब विलिस की मृत्य की पुष्टि उनके परिजनों ने की थी. वह पिछले लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे हैं. वह फिलहाल पत्नी लॉरेन बेटी और डेविड और बन के साथ ही रहते थे. गौरतलब है कि बॉब विलिस को 1981 के एशेज सीरीज में शानदार खेल के लिए जाना जाता रहा है. उन्होंने अपने सुनहरे करियर में 90 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 165 पारियों में बॉलिंग करते हुए उन्होने 325 विकेट झटके. वहीं इंग्लैंड की ओर से इस लिस्ट में सबसे आगे जेम्स एंडरसन 575 टेस्ट विकेट और स्टुअर्ट ब्रॉट 471 विकेट लेकर आगे हैं.

So sad at the news of bob Willis .. may his soul rest in peace .. love to his entire family @bcci @SkyCricket @nassercricket .. india Will miss a stalwart ..

इतना ही नहीं, टेस्ट क्रिकेट में बॉब ने 43 रन देकर 8 विकेट झटक कर सबसे शानदार प्रदर्शन किया. 1984 में बॉब विलिस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया. लेकिन वह क्रिकेट के बाद कमेंटरी करने लगे थे.

One of the Headingley heroes from the 1981 Ashes triumph. pic.twitter.com/XntBHcKVgJ

Yorkshire Cricket are devastated to hear of the passing of Bob Willis.

We're very sad to hear of the passing of MCC Honorary Life Member, Bob Willis.

A Lord's legend & former England captain whose name is on the Honours Boards three times.

Our thoughts are with his friends and family. pic.twitter.com/KgyQbHdYqq

— Lord's Cricket Ground (@HomeOfCricket) December 4, 2019