Video: डिलीवरी बॉय बना हिटमैन… बल्ले से लगाए खूबसूरत शॉट, फिर किया ऐसा काम, आप भी करेंगे सलाम!

Delivery Boy Viral Video: क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है. भारत जैसे देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि युवाओं के एक त्योहार और सपना बन चुका है. कई युवा घर की जिम्मेदारियों के कारण अपने क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं. वही युवा जब किसी बल्ले को देखते हैं, तो उनके अंदर का क्रिकेटर बाहर आ जाता है. कुछ इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो ने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है.

वायरल वीडियो में एक ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय सामान देने के बाद लौट रहा होता है. इस दौरान उसे एक बल्ला दिखाई देता है. फिर डिलीवरी बॉय उस बल्ले का उठाकर अपार्टमेंट की गली में ही खेलना शुरू कर देता है. यह खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो गया.

डिलीवरी बॉय ने लगाए कमाल के शॉट्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि डिलीवरी बॉय किसी अपार्टमेंट में पार्सल देने के लिए आता है. इसके बाद वापस लौटते समय उसे बैट दिखता है, जिसके बाद वह उससे खेलने लगता है. हालांकि डिलीवरी बॉय किसी गेंद पर शॉट नहीं लगाता है, बल्कि हवा में बॉल को हिट करने की प्रैक्टिस करता है. वह कुछ देर तक वहां पर ही शैडो बैटिंग करता है. वह हवा में ही कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, डिफेंस जैसे कई शॉट लगाता है. इसके बाद डिलीवरी बॉय कुछ ऐसा करता है, जिसने सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया.

जाने से पहले बल्ले को किया KISS

बल्ले से प्रैक्टिस करने के बाद डिलीवरी बॉय जाने लगता है. वह बल्ले को वापस रखता है. इसके बाद जाने से पहले वह बल्ले को फिर उठाता है और चूमकर वापस रख देता है. फिर वह अपना मोबाइल और बाइक की चाबी लेकर चला जाता है. डिलीवरी बॉय का यह छोटा सा एक्शन क्रिकेट फैंस के दिल में बस गया है. इससे पता चलता है कि क्रिकेट के लिए उसके दिल में कितना ज्यादा प्यार है. वह आज भी क्रिकेट से उतना ही प्यार करता है, जितना बचपन में किया करता है. घर की जिम्मेदारियों और भागदौड़ की रेस में क्रिकेट कहीं पीछे छूट गया है.

फैंस के इमोशनल रिएक्शन

इस वायरल वीडियो को देखने के बाद हर क्रिकेट फैंस भावुक हो गया. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो के नीचे अलग-अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा ‘सपनों से ऊपर जिम्मेदारियां’. वहीं, दूसरे यूजर लिखा, जिम्मेदारियां शौक मार देती हैं.