Blind Asia Cup Controversy: जब भी क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, तो रोमांच अपने चरम पर होता है. भारत-पाकिस्तान का मैच हमेशा चर्चा में रहता है. हालांकि इस बार दोनों टीमों के बीच मैदान पर एक भी गेंद नहीं फेंकी गई, लेकिन फिर भी विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, यह मामला मेंस ब्लाइंड एशिया कप 2026 के फाइनल का है. भारत और पाकिस्तान के बीच ब्लाइंड एशिया कप 2026 का फाइनल होने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से खिताबी मुकाबला धुल गया.

इसके बाद टूर्नामेंट के आयोजकों ने पाकिस्तान को चैंपियन घोषित कर दिया. भारतीय टीम और क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया. पाकिस्तान को चैंपियन बनाने घोषित करने की वजह से भारतीय प्लेयर्स ने प्राइज सेरेमनी में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया. वहीं, पाकिस्तान की टीम ने बिना मैच खेले ही ट्रॉफी उठा ली.

बिना खेले चैंपियन बना पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अन्विर क्रिकेट स्टेडियम-एबीजी स्पोर्ट्स सिटी में ब्लाइंड एशिया कप का फाइनल खेला जाना था. इस मैच को लेकर दोनों टीमों के खिलाड़ी काफी उत्साहित थे, क्योंकि भारत-पाकिस्तान का मैच हमेशा रोमांचक होता है. हालांकि बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो पाया. आखिर में लगातार भारी बारिश की वजह से बिना एक भी गेंद फेंके मैच को रद्द कर दिया गया. इसके बाद आयोजकों ने ग्रुप स्टेज की अंक तालिका को आधार बनाते हुए पाकिस्तान को टूर्नामेंट का विजेता घोषित कर दिया. पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मुकाबले जीतकर 6 प्वाइंट्स के साथ पहले नंबर पर रही थी.

वहीं, भारतीय टीम ने 3 मैच में 2 जीत के साथ दूसरे स्थान पर रही है. इसी आधार पर पाकिस्तान को चैंपियन घोषित किया गया. हालांकि, भारतीय टीम को यह फैसला मंजूर नहीं हुआ. भारतीय टीम का मानना था कि जब फाइनल मुकाबला बारिश के कारण नहीं खेला जा सका, तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाना चाहिए था.

टीम इंडिया ने किया विरोध

पाकिस्तान को विजेता घोषित किए जाने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने विरोध दर्ज कराया. भारतीय टीम ट्रॉफी सेरेमनी में शामिल नहीं हुई. वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम ने ट्रॉफी उठाकर जीत का जश्न मनाया. इस पूरे विवाद के बीच भारतीय टीम और टूर्नामेंट अधिकारियों के बीच बहस के वीडियो भी सामने आए हैं. क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ वीडियो साझा किए, जिनमें अधिकारियों के साथ विवाद होता दिखाई दे रहा है.

CABI ने क्या कहा?

भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने पाकिस्तान को अकेले विजेता घोषित करने के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है. उनका कहना है कि टूर्नामेंट के नियमों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित किया जाना चाहिए था. CABI के मुताबिक, टूर्नामेंट के तकनीकी नियमों की धारा 27 में फाइनल मुकाबला टाई होने की स्थिति का जिक्र किया गया है. संस्था का मानना है कि इस नियम के तहत दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाना चाहिए था.

CABI ने दावा किया कि उसने इस मामले को वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की तकनीकी समिति के सामने रखा था. समिति ने शुरुआत में दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित करने पर सहमति भी जताई थी. हालांकि, CABI का आरोप है कि बाद में तकनीकी समिति के निदेशक और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष सुल्तान शाह के हस्तक्षेप के बाद फैसला बदल दिया गया. इतना ही नहीं, CABI का कहना है कि मैच रेफरी और अंपायरों पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला लेने का दबाव बनाया गया.