बाल-बाल बच गए बेन स्टोक्स, आईसीसी ने नहीं ठोका कोई जुर्माना, आखिर क्या था गुनाह?

Ben Stokes: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट वीडियो मामले में बड़ी राहत मिली है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने इस मामले में ईसीबी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है. रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी और ईसीबी के बीच बातचीत के बाद यह मामला आपसी सहमति से खत्म हो गया.

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया. इस वीडियो में बेन स्टोक्स अपने साथियों को बता रहे थे कि वह मौजूदा टेस्ट सीरीज के बाद कप्तानी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर होने का फैसला कर चुके हैं.

आईसीसी ने नियमों को लेकर जताई थी चिंता

बेन स्टोक्स का यह वीडियो मैच के दौरान ही सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और इसे ब्रॉडकास्टर्स के साथ भी साझा किया गया. इसके बाद आईसीसी ने ईसीबी से इस मामले पर जवाब मांगा था. आईसीसी को चिंता थी कि यह वीडियो खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के क्षेत्र (पीएमओए) से जुड़े नियमों का उल्लंघन कर सकता है.

बातचीत के बाद खत्म हुआ मामला

इन नियमों का उद्देश्य क्रिकेट में पारदर्शिता बनाए रखना और भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था को मजबूत करना है. नियमों के अनुसार, ड्रेसिंग रूम जैसे निजी क्षेत्रों की रिकॉर्डिंग को मैच खत्म होने से पहले प्रसारित नहीं किया जा सकता. ईसीबी की ओर से जवाब मिलने के बाद आईसीसी ने आगे कोई कदम नहीं उठाया और मामला बिना किसी सजा के समाप्त हो गया. हालांकि, दोनों संस्थाओं ने इस फैसले को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया. बाद में बेन स्टोक्स ने बताया कि रिटायरमेंट की घोषणा का समय उनकी मैनेजमेंट टीम और ईसीबी के साथ मिलकर तय किया गया था. इस वीडियो ने काफी चर्चा जरूर बटोरी, लेकिन अंत में इंग्लैंड बोर्ड किसी भी कार्रवाई से बच गया.