Asia Cup 2025: ‘पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो हमें बैन किया जा सकता है’, Asia Cup में IND-PAK मैच पर भाजपा प्रवक्ता ने दिया चौंकाने वाला बयान

India Pakistan Match: भाजपा प्रवक्ता ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम यह मैच नहीं खेलते हैं, तो हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला क्रिकेट मैच रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह अंतरराष्ट्रीय दायित्वों से जुड़ा है। अगर हम इसे पूरा नहीं करते हैं, तो हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हम अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करें।

‘हमें यथार्थवादी होना होगा’

ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने आगे कहा, “लोगों की भावनाएँ होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें यथार्थवादी होना होगा। हम हर चीज़ में आदर्शवादी नहीं हो सकते। अगर आप यथार्थवादी हैं, तो आप पाएंगे कि अगर आप चाहते हैं कि भारत खेलों में आगे बढ़े, भारत ओलंपिक जैसे बड़े खेलों की मेजबानी करे या भारत अंतरराष्ट्रीय खेलों में आगे बढ़े, तो यह ज़रूरी है कि हम अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करें। इसलिए, अपनी भावनाओं को किनारे रखते हुए, हमें बड़े मुद्दे के बारे में भी सोचना होगा।”

Jammu, J&K: On the India-Pakistan match in Asia Cup, BJP spokesperson Brigadier Anil Gupta says, “…If viewed from a societal perspective, it carries great importance because it is tied to our international obligations… As India aspires to host the 2036 Olympic Games, it… pic.twitter.com/6KgiD812vE — IANS (@ians_india) August 22, 2025

हम लोगों की भावनाओं को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते, लेकिन…

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में भाजपा नेता ने यह भी कहा कि हम लोगों की भावनाओं को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमें व्यावहारिक रूप से सोचना होगा। अगर हम भारत का भला चाहते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि खेलों में अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन हो।

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में विपक्षी दलों ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर आपत्ति जताई थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी संसद में क्रिकेट पर आपत्ति जताई थी।

पहलगाम आतंकवादी हमले से पूरा देश हिल गया था। देश के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ काफी गुस्सा था क्योंकि वहाँ की सेना इन आतंकवादियों को प्रशिक्षण देती है। इसके बाद सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया था। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा गया था। इस आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेतुके बयान दिए थे, जिसके बाद भारत में उनके सोशल मीडिया हैंडल भी बैन कर दिए गए थे।

