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Birthday Special: कभी छीनी चैंपियंस ट्रॉफी, कभी कूटे 340 रन… भारत के खिलाफ जयसूर्या की 5 विध्वसंक पारी

Sanath Jayasuriya Birthday: श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या आज 30 जून को 57 साल को हो गए. जयसूर्या अपने समय में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार थे, जिन्हें भारत के खिलाफ रन बनाना काफी पसंद था.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 30, 2026 12:45:30 PM IST

सनथ जयसूर्या बर्थडे स्पेशल.
सनथ जयसूर्या बर्थडे स्पेशल.


Sanath Jayasuriya Birthday Special: क्रिकेट की दुनिया के कुछ खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बनाते, बल्कि वे खेल का तरीका ही बदल देते हैं. श्रीलंका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर सनथ जयसूर्या भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं. सनथ जयसूर्या आज यानी 30 जून को अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं. श्रीलंका के मातारा में जन्मे सनथ जयसूर्या ने 1990 के दशक में वनडे क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी की शुरुआत की थी, जिसके बाद से इस फॉर्मेट में टीम की रणनीति बदल गई.

सनथ जयसूर्या अपने समय में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते थे. उन्होंने साल 1996 में श्रीलंका को पहली बार वर्ल्ड कप जिताया था. इतना ही नहीं, सनथ जयसूर्या ने भारतीय टीम के खिलाफ भी कई बड़ी पारियां खेली हैं. ऐसे में आज हम आपको जयसूर्या की भारत के खिलाफ 5 सबसे खतरनाक पारियों के बारे में बताने जा रहे हैं.

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चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में 189 रन

भारत ने साल 2000 में कोका-कोला चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के फाइनल में भारत के खिलाफ 189 रनों (21 चौके और 4 छक्के) की ऐतिहासिक पारी खेली थी. शारजाह में खेले गए इस मुकाबले में जयसूर्या के शतक के दम पर श्रीलंका ने 299 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम सिर्फ 54 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. इसके चलते श्रीलंका ने 245 रनों से फाइनल जीत लिया.

340 रनों की ऐतिहासिक पारी

सनथ जयसूर्या ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ कोलंबो में 340 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. 1997 में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 537 रन बनाकर पारी घोषित की. इसके जवाब में सनथ जयसूर्या ने 340 रन (36 चौके और 2 छक्के) की मैराथन पारी खेली. इसके अलावा रोशन महानामा ने भी 225 रन बनाए, जिसके दम पर श्रीलंका ने 952/6 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में टीम का सबसे बड़ा स्कोर है.

ये भी पढ़ें: हार के गम में भारतीय महिला टीम को मिली गुड न्यूज! LA28 ओलंपिक में टिकट पक्की, कैसे किया क्वालीफाई?

एशिया कप में 130 रन की पारी

सनथ जयसूर्या ने एशिया कप 2004 में भारत के खिलाफ आर. प्रेमदासा स्टेडियम में 130 रनों की बड़ी पारी खेली थी. उनकी बल्लेबाजी के आगे भारतीय गेंदबाज बेअसर दिखाई दिए. उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 132 गेंदों पर 130 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 1 छक्का लगाया. हालांकि इस मुकाबले में सनथ जयसूर्या अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए.

वानखेड़े में 151 रन

सनथ जयसूर्या ने साल 1997 में खेले गए पेप्सी इंडिपेंडेंस कप में भारत के खिलाफ 151 रनों की शानदार पारी खेली. यह वनडे मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को 226 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में उतरी श्रीलंका की ओर से सनथ जयसूर्या के नाबाद 151 रन ठोक दिए, जिसमें उनके बल्ले से 17 चौके और 4 छक्के आए. उनके शतक के दम पर श्रीलंका ने 55 गेंद बाकी रहते ही टारगेट हासिल कर लिया.

भारत के खिलाफ 199 रनों की पारी

साल 1997 में ही सनथ जयसूर्या ने भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट की एक और मैराथन पारी खेली थी. भारत बनाम श्रीलंका के दूसरे टेस्ट में सनथ जयसूर्या ने दूसरी पारी में 226 गेंदों पर 199 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. वह सिर्फ 1 रन से अपना दोहरा शतक पूरा करने से चूक गए थे, लेकिन उन्होंने भारत के जीत के इरादों पर पानी फेर दिया था. आखिरकार यह मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ.

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