अस्पताल में भर्ती थी बेटी, पूरी रात नहीं सोया क्रिकेटर… अगली सुबह मैदान पर उतरा और नींद में ठोक दी सेंचुरी

Birthday Special: इंग्लैंड के दिग्गज ओपनर जेसन रॉय को दुनिया के खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है. आज यानी 21 जुलाई को वह अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनका जन्म साल 1990 में साउथ अफ्रीका के डरबन में हुआ था, लेकिन बाद में उनका परिवार इंग्लैंड में बस गया था. जेसन रॉय ने इंग्लैंड को साल 2019 का वनडे विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अभी वे टीम से बाहर चल रहे हैं. जेसन रॉय के करियर में कई उतार-चढ़ाव आए, जिनका उन्होंने डटकर सामना किया. ऐसे में आज हम आपको उनके जन्मदिन के खास मौके पर उनका एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं, जो आपको भावुक कर देगा.

अस्पताल में थी बेटी, फिर भी मैदान पर उतरे

साल 2019 में जेसन रॉय ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैच में शानदार शतक लगाया. उन्होंने 89 गेंद पर 114 रनों की पारी खेली, जिसके दम इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर जीत दर्ज की. इस मुकाबले में जेसन रॉय को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. मैच के बाद जेसन रॉय ने बड़ा खुलासा किया, जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो गया. दरअसल, जेसन रॉय ने बताया कि वह रातभर सो नहीं पाए थे, क्योंकि उनकी नवजात बेटी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी.

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इसके चलते उनकी बेटी को रात में ही अस्पताल ले जाना पड़ा. वे आधी रात के बाद तक भी अस्पताल में ही थे. इसके बाद घर जाकर कुछ घंटों की नींद ली और मैच से पहले वार्म-अप के दौरान टीम से जुड़े. ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी जेसन रॉय अपनी टीम के लिए मैदान पर खेलने उतरे और यादगार शतक लगाया.

जेसन रॉय का करियर

इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने अपनी टीम को कई बड़े मुकाबले जिताए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के लिए 116 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें 12 शतक की मदद से 4,271 रन बनाए हैं. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में जेसन रॉय ने 64 मैचों में 1,522 रन बनाए हैं, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल रहे हैं. वहीं, टेस्ट में रॉय ने सिर्फ 5 ही मैच खेले, जिसमें उन्होंने 187 रन बनाए. उन्होंने साल 2019 में इंग्लैंड को वनडे विश्व कप जिताने में भी अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि वह पिछले लंबे समय से इंग्लिश टीम से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने इंग्लैंड के लिए आखिरी बार साल 2023 में वनडे मैच खेला था.