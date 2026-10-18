86 गेंद में 184 रन… सहवाग के बेटे से आगे निकला बिहार का लाल! 18 छक्के जड़ गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां

Anmol Kumar 184 Runs: इस समय भारतीय घरेलू क्रिकेट में अंडर-19 टूर्नामेंट वीनू मांकड़ ट्रॉफी खेली जा रही है. इस टूर्नामेंट में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग से लेकर राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ जैसे युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं. हाल ही में सहवाग के बेटे आर्यवीर ने 143 गेंद पर 173 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसके बाद उनकी खूब चर्चा हो रही है. हालांकि काफी कम लोग जानते हैं कि उसी दिन बिहार के एक युवा बल्लेबाज ने उसी टूर्नामेंट के मैच में आर्यवीर सहवाग से भी तेज और ज्यादा रन बनाए.

हम बात कर रहे हैं बिहार के पटना से आने वाले अनमोल कुमार (Anmol Kumar) की. उन्होंने वीनू मांकड़ ट्रॉफी के एलीट ग्रुप मुकाबले में बिहार की ओर से खेलते हुए अपने बल्ले से खूब कहर बरपाया. उन्होंने हरियाणा अंडर-19 के खिलाफ सिर्फ 86 गेंद पर 184 रनों की शानदार पारी खेली.

अनमोल दोहरे शतक से चूके

पुडुचेरी के सीएपी ग्राउंड-3 पर हरियाणा अंडर-19 और बिहार अंडर-19 के बीच वीनू मांकड़ ट्रॉफी का रोमांचक मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में अनमोल कुमार ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से विपक्षी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. अनमोल ने महज 86 गेंदों का सामना करते हुए 184 रनों की पारी खेली. वह इस मैच में अपना दोहरा शतक पूरा करने से चूक गए. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 18 छक्के आए, जबकि स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा का रहा. हरियाणा जैसी मजबूत टीम के सामने अनमोल का यह प्रदर्शन अविश्वसनीय है, क्योंकि हरियाणा की गेंदबाजी मजबूत है.

बिहार ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत

अनमोल कुमार की खतरनाक बल्लेबाजी कम दम पर बिहार की अंडर-19 टीम ने शानदार जीत दर्ज की. बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.1 ओवरों में 325 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में उतरी हरियाणा की टीम 42.2 ओवरों में 288 रन के स्कोर पर ही सिमट गई. खराब मौसम और समय की बाधा के कारण मैच का फैसला वी.जे.डी. पद्धति के आधार पर किया गया, जिसके तहत बिहार ने हरियाणा को 19 रनों से मात देकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस मैच में अनमोल के शानदार प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा शुरू हो गई है.