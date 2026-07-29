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बिहार के लाल का दुनिया में डंका! नंबर-1 पर ईशान का कब्जा, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

ICC T20I रैंकिंग में बिहार के लालों का जलवा! ईशान किशन नंबर-1 पर बरकरार, तो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास. देखें ताजा ICC बैटिंग रैंकिंग.

By: Shivani Singh | Published: July 29, 2026 7:56:18 PM IST

ICC T20I रैंकिंग में बिहार के लालों का जलवा! ईशान किशन नंबर-1 पर बरकरार, तो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास. देखें ताजा ICC बैटिंग रैंकिंग.
ICC T20I रैंकिंग में बिहार के लालों का जलवा! ईशान किशन नंबर-1 पर बरकरार, तो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास. देखें ताजा ICC बैटिंग रैंकिंग.


अक्सर अपने ही देश में बिहार और वहां के लोगों को एक अलग नजरिए से देखा गया है. कई बार उन्हें कमतर आंका गया, तो कभी अनपढ़, गंवार और मजदूर जैसी रूढ़िवादी सोच का शिकार होना पड़ा. लेकिन, सच्चाई इससे कोसों दूर है. ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बिहार हमेशा से समृद्ध रहा है और आज भी शिक्षा, प्रशासनिक सेवा से लेकर खेल के मैदान तक, हर क्षेत्र में यहां के लोग अपना परचम लहरा रहे हैं. क्रिकेट की दुनिया में इस बात का ताजा और सबसे शानदार उदाहरण पेश कर रहे हैं बिहार के दो होनहार बेटे – ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी, जो लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं.

15 साल के वैभव ने लगाई 230 स्थानों की ऐतिहासिक छलांग

महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ICC की हालिया पुरुषों की T20I बैटिंग रैंकिंग में ऐसा कमाल किया है, जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में है. हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की हालिया 3-0 सीरीज जीत में इस युवा सनसनी का अहम रोल रहा. वैभव ने 50.33 की बेहतरीन औसत से 151 रन बनाए और अपना पहला ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का खिताब जीता. इस शानदार प्रदर्शन का ही नतीजा है कि बुधवार को अपडेट हुई ICC की साप्ताहिक रैंकिंग में वैभव ने 230 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है. वह सीधे 48वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो उनके अब तक के करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है.

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ईशान किशन का जलवा, नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा

बिहार के एक और धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा है. जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच के बाद ईशान ने भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है. बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने 81 रनों की तूफानी पारी खेली और 916 अंकों तक पहुंच गए. यह क्रिकेट इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी बैटिंग रेटिंग है. सीरीज के अंत तक ईशान की रेटिंग 910 अंक रही, फिर भी वह दूसरे स्थान पर मौजूद साहिबजादा फरहान (848) से काफी आगे हैं और शान से नंबर-1 की कुर्सी पर विराजमान हैं.

अभिषेक शर्मा को लगा झटका

जहां बिहार के इन दोनों खिलाड़ियों ने रैंकिंग में धूम मचाई है, वहीं भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज कुछ खास नहीं रही. वह बल्ले से संघर्ष करते दिखे और तीन मैचों में सिर्फ 11 रन ही बना सके. इस निराशाजनक प्रदर्शन का सीधा असर उनकी रैंकिंग पर पड़ा है और वह एक स्थान खिसककर तीसरे नंबर पर आ गए हैं.

पुरुषों की ताजा T20I बैटिंग रैंकिंग (टॉप 10):

  • ईशान किशन – 910 रेटिंग
  • साहिबजादा फरहान – 848 रेटिंग
  • अभिषेक शर्मा – 819 रेटिंग
  • फिल साल्ट – 799 रेटिंग
  • पाथुम निसंका – 751 रेटिंग
  • तिलक वर्मा – 750 रेटिंग
  • जोस बटलर – 748 रेटिंग
  • हैरी ब्रूक – 734 रेटिंग
  • मिचेल मार्श – 706 रेटिंग
  • डेवाल्ड ब्रेविस – 702 रेटिंग

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