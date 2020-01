नई दिल्ली. पहली बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग की खिताब गुजरात जायंट्स की टीम के पास गया. गुजरात जायंट्स का मालिकाना हक अडाणी ग्रुप के पास है. अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने गुजरात जायंट्स के बिग बाउट लीग का खिताब जीतने पर बधाई दी है.

गौतम अडाणी ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है. जिसमें उन्होंने बिग बाउट लीग की ट्रॉफी पकड़ी हुई है. इस फोटो के साथ अडाणी ने लिखा है कि पहली बिग बाउट लीग में ही गुजरात जायंट्स ने संतोषजनक प्रदर्शन कर ट्रॉफी पर कब्जा किया.

गौतम अडाणी का कहना है कि उनकी कंपनी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर है. अडाणी ग्रुप प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वैश्विक पटल पर लाने का मौका दे रहा है.

It was gratifying to hold the maiden @bigboutleague trophy won by our team #GujaratGiants. What's even more touching is the intent and enthusiasm of #AdaniSportsline in building a culture of sports and offering global exposure to deserving sportspersons. Good work, team! pic.twitter.com/m8jXseaTUm

— Gautam Adani (@gautam_adani) January 2, 2020