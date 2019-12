नई दिल्ली. नार्थईस्ट राइनोज ने कप्तान निखत जरीन और मनदीप जांगड़ा के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर शनिवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग के मैच में बॉम्बे बुलेट्स को कड़े मुकाबले में 4-3 से हरा दिया.

युवा अम्बेशोरी देवी (महिला 57 किलोग्राम भारवर्ग) और अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को वेरोन (पुरुष 75 किलोग्राम भारवर्ग) ने अपने-अपने मुकाबले जीत राइनोज को अहम अंक दिलाए. महिला 51 किलोग्राम भारवर्ग मुकाबले में निखत और बॉम्बे की इनग्रीट लोरेना वालेंसिया के अलावा पुरुष 69 किलोग्राम भारवर्ग मुकाबले में मनदीप और बॉम्बे के नवीन बोरा ने दर्शकों को अपनी सीट से उठने को मजबूर कर दिया.

निखत ने रिंग में अपनी विपक्षी वालेंसिया को मात दी. भारत की निखत, स्पेन की रहने वाली वालेंसिया के खिलाफ हुए मुक्केबाजी के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं घबराईं और डट कर मुकाबला किया.

वहीं मनदीप का 20 साल के नवीन से मुकाबला हुआ. अनुभवी मनदीप ने लय पकड़ने में थोड़ा समय लिया और फिर अपने पंच बरसाए. मनदीप ने यह मैच 3-2 से जीता.

