नई दिल्ली: बिग बाउट लीग का कारवां गौतमबुद्ध नगर से अब यहां केडी जाधव हॉल पहुंच चुका है. चार दिन के रोमांच के बाद शुक्रवार को विश्राम का दिन रहा और शनिवार को इस लीग का बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहेगा जहां ओडिशा वॉरियर्स को बेंगलुरु ब्रॉलर्स से और नॉर्थ ईस्ट राहिनोस को गुजरात जायंट्स से भिड़ना है. यानी शनिवार को मुक्केबाज़ी के कुल 14 मुक़ाबले देखने को मिलेंगे.

पहले मुक़ाबले में ओडिशा वॉरियर्स और बेंगलुरु ब्रॉलर्स को लीग में पहली जीत की दरकार है. ओडिशा टीम को जहां पंजाब पैंथर्स और गुजरात जायंट्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा है, वहीं बेंगलुरु ब्रालर्स को नॉर्थ ईस्ट राहिनोस के हाथों 3-4 के कड़े संघर्ष में हार का सामना करना पड़ा है.

पंजाब पैंथर्स के खिलाफ ओडिशा की ओर से जीत हासिल करने वाले दीपक और जैस्मिन अगले मुक़ाबले से बाहर थे. जैस्मिन ब्लॉक हो गईं जबकि दीपक की जगह उज्बेकिस्तानी खिलाड़ी पर भरोसा किया गया.

