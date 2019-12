नई दिल्ली. गुजरात जायंट्स की टीम ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम परिसर के केडी जाधव हॉल में खेले जा रहे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) से मान्यता प्राप्त बिग बाउट लीग में नार्थ ईस्ट राइनोज को 4-3 से हरा दिया. शनिवार को हुए इस मुकाबले में नॉर्थईस्ट राइनोज की टीम अंत तक लड़ी और एक समय उसका स्कोर 2-2 से बराबरी पर था.

गुजरात की कप्तानी कर रहे अतिम पंघल (52 किलोग्राम भार वर्ग) और चिराग (57 किग्रा) ने अपनी टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी. लेकिन राइनोज की कप्तानी कर रही निखत जरीन (51 किग्रा) और मंदीप जांगड़ा (69 किग्रा) ने गुजरात की इस बढ़त को रद्य कर दिया और टीम को 2-2 की बराबरी दिला दी.

निखत ने टॉस जीतकर दिग्गज सरिता देवी (60 किग्रा) का मुकाबला ब्लॉक कर दिया. सरिता को युवा मुक्केबाज जॉनी के खिलाफ रिंग में उतरना था. अमित ने पहले राउंड में 52 किग्रा के मुकाबले में लालडिन माविया को मात दी जबकि निखत ने अपने पहले राउंड में तकनीकी आधार पर जीत दर्ज की. वर्ल्ड मीलिट्री गेम्स के कांस्य पदक विजेता चिराग ने 57 किग्रा में मोहम्मद एताश को हरा दिया.

मंदीप जांगड़ा को इसके बाद आशीषा कुल्हेरिया के खिलाफ मुकाबले में कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा. इस मैच में दुर्योधन सिंह नेगी की जगह रिंग में उतरे ओलंपिक टेस्ट इवेंट के रजत पदक विजेता आशीष ने पहले राउंड में मंदीप के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया. लेकिन नॉर्थईस्ट राइनोज के स्टार मंदीप ने मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाते हुए शानदार जीत हासिल की.

Here's how the points table looks like after last night's double header!👇#BigBoutLeague pic.twitter.com/Cflqeac6F8

— Big Bout (@bigboutleague) December 8, 2019