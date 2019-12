नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। नॉर्थईस्ट राइनोज को गुरुवार को यहां के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम परिसर में स्थित केडी जाधव हाल में जारी बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग के नौवें मुकाबले में उस समय ओडिशा वॉरियर्स को पीछे छोड़ने और सेमीफाइनल में स्थान बनाने की ओर बढ़ने का अनापेक्षित मौका मिल गया, जब जासुरबेक लातिपोव को लालडिन माविया के खिलाफ लो ब्लो उपयोग में लाने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।

52 किग्रा मुकाबले में लालडिन माविया बैकफुट पर थे। दो राउंड के बाद उजबेकिस्तान के लातिपोव जीत की स्थिति में दिखाई दे रहे थे लेकिन नाकआउट पाने की चाह में लातिपोव ने बेस्ट के नीचे मुक्का लगाया और लालडिन को गिरा दिया। इसके बाद जजों ने रेफरियों के साथ विचार-विमर्श कर बिना देरी किए 28 साल के लातिपोव को अयोग्य करार दिया।

इससे पहले, बिग बाउट लीग में डेब्लू कर रहीं पिलाओ बासुआतारी ने संध्या रानी को हराते हुए नार्थईस्ट राइनोज का खाता खोला। इससे उनकी टीम को आगे निकलने और अंक तालिका में ऊपर जाने की उम्मीदें बंधने लगी। पिलाओ ने यह मुकाबला 4-1 से जीता।

ओडिशा वॉरियर्स ने प्रियंका चौधरी के स्थान पर वर्ल्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली संध्या रानी को मौका देने का फैसला किया था। संध्या को रिंग में उतराने का ओडिशा को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पिलाओ ने उन्हें दोयम साबित किया। पिलाओ अभी अभी केरल के कन्नूर से 64 किग्रा वर्ग में सोना जीतकर लौटी हैं।

नॉर्थईस्ट ने टॉस जीता और युवा महिला निखत जरीन के मुकाबले को ब्लॉक कर दिया। टीम एमसी मैरी कॉम और इंगित वालेंसिया के खिलाफ आगे होने वाले मुकाबले के लिए निखत को आराम देना चाहती थी। इस टीम ने अरशी खानम के स्थान पर सुनीता को चुना लेकिन वह कमजोर चुनाव साबित हुईं।

What a brutal battle! 🤯

Tell us your thoughts on the second bout between Laldin Mawia and Jasurbek Latipov.👇#BigBoutLeague #ODIvNE pic.twitter.com/wn1rlXD8Eu

— Big Bout (@bigboutleague) December 12, 2019