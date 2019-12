ग्रेटर नोएडा. अशीष कुमार ने बुधवार को अपने बेहतरीन खेल के दम पर यहां गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी इंडोर स्टेडियम में खेली जा रही बिग बाउट मुक्केबाजी लीग में अपनी टीम गुजरात जाएंट्स के इरादे से विपक्षी टीम ओडिशा वॉरियर्स को वाकिफ करा जीत करा उसे मैच में वापस ला दिया.

आशीष ने 75 किलोग्राम भारवर्ग में ओडिशा के नील कमल सिंह पर अपना दबदबा बनाए रखा और तीसरे राउंड में रेफरी को दो बार स्टैंडिंग काउंट के लिए मजबूर किया. नील कमल सिंह तीसरे राउंड में रिटयार हो गए और इसी कारण गुजरात ने बराबरी कर ली. उज्बेकिस्तान के जाखंगीर राखमोनोव ने पहले मैच में जीत हासिल कर ओडिशा को बढ़त दिला दी थी.

राखमोनोव को सोमवार को हार मिली थी और इसी कारण वह दवाब में थे. राखमोनोव ने दिन के पहले मुकाबले में पुरुषों के 69 किलोग्राम भारवर्ग में गुजरात के दूर्योधन सिंह नेगी को विभाजित फैसले से हरा ओडिशा को 1-0 से आगे कर दिया. पहले दो राउंड में जजों को प्रभावित करने में सफल नहीं रहे लेकिन एशियाई यूथ सेमीफाइनलिस्ट ने तीसरे राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन कर 3-2 से मुकाबला जीता.

