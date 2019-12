नई दिल्ली. बेहतरीन फॉर्म में चल रही गुजरात जायंट्स की टीम ने गुरुवार को इंडियन बॉक्सिंग लीग का सेमीफाइनल जीत लिया. पहले सेमीफाइनल मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने बॉम्बे बुलेट्स को मात दे, बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग के फाइनल में जगह बना ली है. नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव हॉल में खेले गए पहले सेमीफाइनल में गुजरात ने बॉम्बे को 4-1 से हराया.

अमित पंघल की कप्तानी वाली गुजरात टीम की जीत में चिराग और स्कॉट फोरेस्ट अपनी चमक बिखेरने में कामयाब रहे. चिराग ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भारवर्ग के मुकाबले में बॉम्बे के कविंदर बिष्ट को हराया. वहीं स्कॉट ने पुरुषों के 91 किलोग्राम भारवर्ग में इमामैनुएल रेयास को मात दी.

इससे पहले चिराग और कविंदर लीग में आमने-सामने नहीं हुए थे क्योंकि गुजरात ने पिछले मैच में टॉस जीत इस भारवर्ग के मुकाबले को ब्लॉक कर दिया था.

कविंदर को इस मैच से पहले पंजाब के अब्दुल मलिक खालाकोव से ही मात मिली थी और वह चिराग के अजेय क्रम को तोड़ना चाहते थे. पहले राउंड में उन्होंने शानदार खेल भी दिखाया लेकिन चिराग ने बाकी के दो राउंड में दमदार वापसी करते हुए 4-1 से जीत हासिल की.

इसी तरह स्कॉट भी पहले दो राउंड में तो थोड़ा पीछे रहे थे लेकिन तीसरे राउंड में उन्होंने स्पेन के मुक्केबाज को अच्छी टक्कर दी और करीबी जीत हासिल की.

चिराग बने प्लेयर ऑफ द टाई–

