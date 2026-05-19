BBL In India: IPL को चुनौती देने भारत आ रहा BBL! फैंस में जबरदस्त क्रेज, क्या रोहित-विराट की होगी एंट्री?

Big Bash League 2026-27: भारत में IPL 2026 के बाद बिग बैश टी20 लीग (BBL) की शुरूआत होने जा रही है. इस लीग के उद्घाटन मैच की मेजबानी एमए चिदंबरम स्टेडियम दिसंबर के दूसरे सप्ताह में करने वाला है. जानकारी के मुताबिक, इसका प्रस्ताव तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन को इस साल की शुरूआत में मिला थी. वहीं अब इस मामले पर अंतिम फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर छोड़ दिया गया था. मिली जानकारी के अनुसार, BCCI ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है. यह पहली बार होगा, जब कोई विदेशी फ्रेंचाइजी लीग का कोई मैच भारत में आयोजित होने जा रहा है.

ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने किया चेपॉक का दौरा

बता दें कि, CSK और SRH के IPL मुकाबले के दिन ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पांच अधिकारियों ने चेपॉक का दौरा किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोपहर के समय बैठक हुई थी, इस दौरान ड्रेसिंग रुम और बाकी सुविधाओं का निरीक्षण किया गया था.

किन टीमों के बीच होगा ओपनिंग मैच?

उद्घाटन मैच चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स और उपविजेता सिडनी सिक्सर्स के बीच देखने को मिल सकता है. इन टीमों में कमाल के खिलाड़ी मौजूद हैं, जो इस समय IPL में भी नजर आ रहे हैं. जिनमें जोश इंग्लिस, कूपर कोनोली और मिचेल स्टार्क जैसे पॉपूलर नाम शामिल हैं.

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क्या भारतीय खिलाड़ी BBL में आएंगे नजर?

बीबीएल के ओपनिंग मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. अब सवाल ये उठ राह है कि क्या इस लीग में भारतीय खिलाड़ी भी नजर आएंगे. दरअसल, BCCI ने भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की इजाजत नहीं रखी है. ऐसे में अब भारत में होने वाली BBL में भारतीय खिलाड़ी नजर नहीं आने वाले हैं. हालांकि, भविष्य में भारतीय खिलाड़ियों को BBL में खेलने की मंजूरी मिल सकती है.

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