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‘ऑक्शन सिस्टम को हटा दो…’ IPL के लिए ऐसा क्यों बोले भुवनेश्वर कुमार? खिलाड़ियों के लिए क्यों बताया खतरनाक

भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल ऑक्शन सिस्टम को खत्म करने की इच्छा जताई है. भारतीय तेज गेंदबाज ने बताया कि ऑक्शन के दौरान खिलाड़ियों पर मेंटल प्रेशर रहता है और उन्हें भविष्य को लेकर चिंता होती है. भुवनेश्वर ने अपने शुरुआती ऑक्शन अनुभव के साथ 2025 में आरसीबी द्वारा खरीदे जाने का किस्सा भी साझा किया. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें विकल्प मिले तो वह खिलाड़ियों की मेंटल स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऑक्शन सिस्टम हटाना पसंद करेंगे.

By: Satyam Sengar | Published: September 15, 2026 5:06:37 PM IST

आईपीएल ऑक्शन को लेकर क्या बोले भुवनेश्वर कुमार?
आईपीएल ऑक्शन को लेकर क्या बोले भुवनेश्वर कुमार?


भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल के मौजूदा ऑक्शन सिस्टम को खत्म करने की इच्छा जताई है. उनका मानना है कि खिलाड़ियों के लिए ऑक्शन की प्रोसेस काफी तनावपूर्ण होती है और इसका असर उनकी मेंटल स्थिति पर पड़ता है. भुवनेश्वर ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि ऑक्शन के दौरान वह काफी घबराया करते थे. खास बात यह थी कि उस समय वह भारतीय टीम के लिए खेल भी रहे थे, फिर भी ऑक्शन को लेकर उनके मन में लगातार चिंता बनी रहती थी.

भुवनेश्वर कुमार ने साल 2010 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ आईपीएल करियर शुरू किया था. उन्हें उस समय 6 लाख रुपये में खरीदा गया था. इसके बाद 2011 में पुणे वॉरियर्स इंडिया ने उन्हें 20 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. साल 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन पर 4.25 करोड़ रुपये खर्च किए. वह करीब 10 साल तक हैदराबाद की टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद 2025 की ऑक्शन में आरसीबी ने उन्हें 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा, जो उनके आईपीएल करियर की सबसे बड़ी डील रही.

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ऑक्शन को लेकर भुवनेश्वर ने क्या कहा?
जतिन सप्रू के यूट्यूब पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान भुवनेश्वर ने कहा कि ऑक्शन खिलाड़ियों पर काफी मेंटल प्रेशर डालती है. उन्होंने बताया कि जब 2013-14 के आसपास ऑक्शन हुआ था, तब वह भारतीय टीम में खेल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार यह चिंता रहती थी कि ऑक्शन में उनके साथ क्या होगा. भुवनेश्वर के मुताबिक, वह इसे मेंटल रूप से परेशान होना नहीं कहेंगे, लेकिन खिलाड़ी के मन में चिंता जरूर बनी रहती है. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें विकल्प दिया जाए तो वह ऑक्शन सिस्टम को ही हटाना पसंद करेंगे.

2025 ऑक्शन का भी सुनाया किस्सा
भुवनेश्वर ने 2025 की ऑक्शन का अनुभव भी साझा किया. उन्होंने बताया कि उस दिन वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मुकाबला खेल रहे थे. मैच में जाने से पहले उन्हें पता था कि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स उनके लिए बोली लगा रहे थे. जब वह वापस लौटे तो उन्हें जानकारी मिली कि आरसीबी ने उन्हें खरीद लिया है. वह इस फैसले से थोड़ा हैरान थे, लेकिन बड़ी फैन फॉलोइंग वाली टीम का हिस्सा बनकर खुश थे. उन्होंने आरसीबी के सपोर्ट स्टाफ के शांत और सकारात्मक रवैये की भी तारीफ की.

Tags: bhuvneshwar kumar
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