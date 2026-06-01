इंतजार हुआ खत्म! टीम इंडिया में होगी भुवनेश्वर कुमार की वापसी; राजीव शुक्ला ने दिया इशारा

Bhuvneshwar Kumar IPL 2026 Comeback: IPL 2026 का खिताब RCB ने अपने नाम कर लिया है. टीम ने लगातार दूसरी बात जीत हासिल की है. लेकिन टीम की इस जीत के पीछे भुवनेश्वर कुमार का बड़ा रोल था. राइट आर्म पेसर भुवी ने इस टूर्नामेंट में कमाल कर दिखाया है. उन्होंने अपने जबरदस्त गेंदबाजी से इस सीजन के 16 मैचों में 28 विकेट लिए हैं. इस सीजन को देख अब हर कोई चाहता है कि उन्हें 36 साल की उम्र में एक बार फिर से टीम इंडिया में मौका दिया जाए.

राजीव शुक्ला ने की भूवी की तारीफ

IPL 2026 के फाइनल मुकाबले के बाद स्टेडियम से निकल रहे बीसीसीआई के सीनियर उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने दोनों टीमों की तारीफ की, साथ ही भुवनेश्वर कुमार का भी खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि ‘भूवी ने जिस तरह से गेंदबाजी की है वह बहुत जबरदस्त है. वह काफी पुराने खिलाड़ी हैं. लेकिन जिस तरह से वह उभर कर सामने आए, उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है.’

भारत के लिए खेले शानदार मुकाबला

बता दें कि स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए 4 साल पहले आखिरी मैच खेला था. उन्होंने भारत के लिए 21 टेस्ट, 121 वनडे और 87 टी-20 मैच खेले हैं. इस अनुभवी गेंदबाज ने आखिरी बार भारत के लिए साल 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों वाली टी-20 सीरीज खेली थी. उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई मैच जीते थे. लेकिन अब वह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है.

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वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या बोले राजीव शुक्ला?

राजीव शुक्ला से जब मीडिया ने पूछआ कि आपको इस सीजन में किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? इस सवाल के जवाब में राजीव शुक्ला ने कहा कि ‘वैभव सूर्यवंशी से पूरा देश खुश है. उनकी प्रशंसा हर तरफ हो रही है. हर कोई उन्हें पसंद करता है. काफी अच्छा फाइनल है. फाइनल में वही टीम पहुंचती है, जो अच्छा खेलती है. दोनों ही टीमें चैंपियन बनने के लायक थी. दोनों ने जबरदस्त मुकाबला खेला. RCB ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर सकती है. उन सभी को बहुत-बहुत बधाई.’

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