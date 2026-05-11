11 मैच, 21 विकेट… IPL में भुवनेश्वर कुमार ने बिखेरा जलवा, क्या टीम इंडिया में कर पाएंगे वापसी?

Bhuvneshwar Kumar IPL 2026 Performance: भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे थे. भुवी हर मैच में अपनी गेंदबाजी से इम्पैक्ट डालते हैं. उनकी गेंदबाजी में अभी भी पहले जैसी धार दिखाई देती है, जो एक समय पर दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा देती थी. आरसीबी के लिए खेलते हुए भुवनेश्वर कुमार इस सीजन मैच विनिंग प्रदर्शन कर रहे हैं. रविवार (10 मई) को मुंबई इंडियंस के खिलाफ एस धुरंधर गेंदबाज ने विपक्षी टीम को ध्वस्त कर दिया. भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 4 बड़े विकेट चटकाए.

भुवी ने रायन रिकल्टन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा को पवेलियन भेजा. इससे मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में सिर्फ 166 रन ही बना पाई. इसके बाद जब आखिरी ओवर में मैच फंस गया था, तो भुवी ने बल्ले से एक छक्का भी लगाया. इसके दम पर आरसीबी ने रोमांचक मुकाबले को अपने नाम किया. ऐसे में एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया में वापस लाने की चर्चा तेज हो गई है.

‘भुवी को टीम इंडिया में लाओ’

मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) को प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) का अवॉर्ड दिया गया. उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भुवी की टीम इंडिया में वापसी की मांग कर दी है. अश्विन का कहना है कि भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टी20 टीम में जगह मिलनी चाहिए. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने भुवनेश्वर की जमकर तारीफ की. अश्विन ने कहा कि वह चाहते हैं कि भुवी को एक बार फिर भारतीय टी20 में जरूर लाया जाए. उनके लिए टीम में जगह बनाई जाए.

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IPL 2026 में भुवी का दमदार प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में प्रिंस यादव से लेकर अंशुल कंबोज जैसे युवा तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन आंकड़ों को देखें तो भुवी सबसे ज्यादा असरदार दिखाई देते हैं. भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 2026 में अभी पर्पल कैप होल्डर हैं. उन्होंने आईपीएल 2026 में 11 मैच खेले हैं, जिनमें 21 विकेट अपने नाम किए हैं. इस दौरान भुवी ने सिर्फ 7.46 की इकॉनमी से रन दिए हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज मौजूद हैं, जिन्होंने 11 मैचों में 19 विकेट हासिल किए हैं.

भुवी ने कब खेला आखिरी इंटरनेशनल मैच?

36 साल के भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया में वापसी के लिए चयनकर्ताओं के कॉल का इंतजार है. भुवी ने आखिरी बार नवंबर 2022 में भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेला था. उसके बाद उनकी फॉर्म पर सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था. भारतीय टीम के पास मौजूदा समय में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या भुवी को भारतीय टीम में दोबारा मौका मिलेगा. बता दें कि भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए 229 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें 294 विकेट चटकाए हैं. साथ ही 1,171 रन भी बनाए हैं.