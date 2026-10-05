भुवनेश्वर कुमार बने टीम इंडिया के कप्तान, क्रुणाल पांड्या की भी वापसी, कब-कहां खेलेंगे मैच?

Hong Kong Sixes 2026: भारतीय टीम में स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी हुई है. भुवनेश्वर कुमार को हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है. 6 प्लेयर्स वाले इस फॉर्मेट के लिए भारत के अनुभवी खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. इस टीम में भुवी के अलावा स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या भी शामिल हैं. उनके अलावा तेज गेंदबाज टी नटराजन, राहुल तेवतिया, नीतीश राणा, शशांक सिंह और राहुल त्रिपाठी को भी टीम में शामिल किया गया है.

शशांक के अलावा बाकी सभी खिलाड़ी भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं. हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस में एक समय पर मैदान पर सिर्फ 6 खिलाड़ी होते हैं. यहां पर बल्लेबाजों के पास सेट होने का मौका नहीं होता है. ऐसे में उन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जो कम गेंदों में ही बड़ा असर डाल सकें.

कब से शुरू होगा टूर्नामेंट?

हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2026 का आगाज 30 अक्टूबर से होगा, जो 1 नवंबर तक चलेगा. इस टूर्नामेंट के मुकाबले Tin Kwong Road Recreation Ground और Mission Road Ground में खेले जाएंगे. हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस में कुल 12 इंटरनेशनल टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें शामिल हैं. पहला मैच 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और हॉन्ग कॉन्ग के बीच खेला जाएगा. वहीं, भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई वाली भारतीय टीम 30 अक्टूबर को ही अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी. यह मुकाबला टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड पर खेला जाएगा.

हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस के जरूरी नियम

हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस (Hong Kong Sixes) टूर्नामेंट में हर टीम में सिर्फ 6 खिलाड़ी होते हैं. इसके अलावा पारी में भी 6 ओवर होते हैं. विकेटकीपर के अलावा बाकी 5 खिलाड़ी बॉलिंग करते हैं, जिसमें सिर्फ एक खिलाड़ी 2 ओवर डाल सकता है. हालांकि वो भी लगातार 2 ओवर नहीं फेंक सकता है. इतना ही नहीं, अगर कोई बल्लेबाज अर्धशतक पूरा कर लेता है, तो उसे रिटायर्ड हर्ट होना पड़ता है.

वो बाद में वापस आ सकता है, अगर लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज आउट या रिटायर हो जाएं. वहीं, अगर 5 विकेट गिर भी जाएं, तो आखिरी बल्लेबाज अकेला खेलता रहता है. इस टूर्नामेंट में नो बॉल या वाइड पर एक्स्ट्रा रन मिलता है, लेकिन नो-बॉल पर फ्री हिट नहीं मिलती. यह मैच सिर्फ 45 मिनट में ही खत्म हो जाता है.

भारत ने कितनी बार जीता टूर्नामेंट?

भारत ने हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट सिर्फ एक ही बार जीता है. साल 2005 में रॉबिन सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने कारनामा किया था. इसके अलावा साल 1992 और 1996 में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन हार का सामना करना पड़ा.