IND vs NZ 1st T20: भुवी ने T20I करियर में लगा ‘दाग’, 88 मैचों के बाद पहली बार की ये गलती, वो भी 2 बार

Bhuvneshwar Kumar No Ball: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ करीब 4 साल बाद टीम इंडिया की जर्सी में वापसी की. भुवी 1430 दिन बाद भारतीय टीम की जर्सी में गेंदबाजी करने उतरे. उन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए, लेकिन फिर अपने दूसरे ओवर में एक ऐसी गलती कर बैठे, जो उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में नहीं की. दरअसल, भुवी ने अपने दूसरे ओवर में पहली ही गेंद नो बॉल फेंकी. यह पहली बार था जब भुवनेश्वर कुमार ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में नो बॉल फेंकी. इससे पहले वो भारत के लिए 88 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी नो बॉल नहीं फेंकी थी. टी20 इंटरनेशनल में भुवी की पहली नो बॉल 299.5 (1797 गेंद) ओवर बाद फेंकी है.

वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए भुवनेश्वर कुमार

36 साल के भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में नो बॉल फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए. भुवी के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका था. दरअसल, इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद के नाम बिना नो बॉल फेंके सबसे ज्यादा ओवर डालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. आदिल रशीद ने 320.2 ओवर बाद पहली नो बॉल फेंकी थी. हालांकि अगर सिर्फ तेज गेंदबाजों की बात करें, तो भुवनेश्वर कुमार नंबर-1 पर हैं.

कमबैक मैच में भुवी का खराब दिन

न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी के पहले टी20 मैच में भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन खराब रहा. उन्होंने अपने दूसरे ओवर में नो बॉल डालकर पहले अपने टी20 इंटरनेशनल करियर पर दाग लगाया. इसके बाद अपने तीसरे ओवर में भी भुवी ने चौथी गेंद मैच की दूसरी नो बॉल फेंक दी. भुवी ने इस मैच में अभी तक 3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें बिना कोई विकेट लिए 35 रन खर्च कर दिए.

मैच का क्या हाल?

मुकाबले की बात करें, तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. न्यूजीलैंड ने 17.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 195 रन बना लिए हैं. न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम को बड़ा टारगेट देना चाहेगी, क्योंकि भारत के पास कई विस्फोटक बल्लेबाज हैं.