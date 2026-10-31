4 साल बाद टीम इंडिया में वापसी, फिर 3 मैच बाद ही हुए ड्रॉप! क्या खत्म हुआ भुवनेश्वर कुमार का करियर?

Bhuvneshwar Kumar Career: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 30 अक्टूबर (शुक्रवार) को ऑकलैंड में चौथा टी20 मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में कुछ चौंकाने वाले बदलाव किए. इसमें सबसे बड़ा बदलाव रहा भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप करना. भुवनेश्वर कुमार ने करीब 4 साल बाद भारतीय टीम में वापसी की थी. हालांकि उनकी वापसी उतनी असरदार नहीं रही. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में भुवी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. इसके चलते सीरीज के चौथे टी20 मैच में भुवनेश्वर कुमार को प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. अब बड़ा सवाल है कि क्या भुवनेश्वर कुमार का टी20 इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया?

क्या भुवी का करियर खत्म?

जब भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) को चौथे टी20 से ड्रॉप किया गया, तो इंटरनेट पर उनके रिटायरमेंट की खबरें वायरल होने लगीं. भुवी ने नवंबर 2022 के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ इस साल टी20 सीरीज में वापसी की. हालांकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. इसकी वजह से टीम मैनेजमेंट ने चौथे टी20 से भुवी को बाहर कर दिया, लेकिन इसके पीछे की वजह नहीं बताई. कुछ लोगों का कहना है कि टीम मैनेजमेंट भुवी को और समय देना चाहता है, जिससे वो अपनी लय हासिल कर सकें. भुवी अभी तक इस सीरीज में अपनी लय में नहीं दिखाई दिए हैं.

भुवी का न्यूजीलैंड में प्रदर्शन

भुवनेश्वर कुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शुरुआती 3 मैच खेले. इस दौरान उन्होंने 12 ओवर गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 विकेट चटकाए, जबकि 139 रन खर्च किए. उनकी इकॉनमी 11.58 की रही, जो उनके करियर के मुकाबले काफी ज्यादा रही. भुवी ने इस सीरीज से पहले अपने पूरे टी20 इंटरनेशनल करियर में 7 से भी कम की इकॉनमी से रन खर्च किए थे. अब उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का इकॉनमी रेट 7 के पार पहुंच गया है.

भुवी के बाहर होते ही हारी टीम इंडिया

चौथे टी20 में भारतीय टीम बिना भुवनेश्वर कुमार के मैदान पर उतरी. इस मुकाबले में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में 20 ओवर में 259 रन खर्च किए. इससे भारत को 260 रनों का टारगेट मिला. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम 20 ओवर में सिर्फ 172 रन ही बना पाई. न्यूजीलैंड ने आसानी से 87 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया. हालांकि भारतीय टीम पहले ही इस सीरीज में 3-0 की बढ़त बना चुकी थी. फिलहाल ये सीरीज 3-1 पर है.