Bhuvi Jersey Number: भुवी ने क्यों छोड़ी 15 नंबर की जर्सी? 78 नंबर पहनने को हुए मजबूर, आखिर क्या है वजह?

Bhuvneshwar Kumar Jersey Number: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की 4 साल बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है. वह बेंगलुरु में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वां टी20 मुकाबला खेल रहे हैं. हालांकि इस दौरान भुवी की एक पसंदीदा चीज उनसे दूर हो गई. दरअसल, भुवनेश्वर कुमार से उनका लकी जर्सी नंबर छिन गया है. 35 साल के भुवी ने 15 नंबर की जर्सी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते थे. हालांकि वह पिछले 4 सालों से भारतीय टीम से दूर रहे थे. इस बीच उनका लकी जर्सी नंबर 15 भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार के पास चला गया. इसके चलते भुवी वेस्टइंडीज के खिलाफ 15 नंबर की जर्सी पहनकर खेलने नहीं उतरे. इसकी जगह उन्होंने 78 नंबर की जर्सी चुनी. अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 78 नंबर की जर्सी में ही खेलते दिखाई देंगे.

क्या भुवी को दोबारा मिलेगी 15 नंबर की जर्सी?

भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) के टीम इंडिया से दूर होने पर गुरनूर बरार को 15 नंबर की जर्सी अलॉट की गई थी. गुरनूर बरार डेब्यू करने के बाद से मैदान पर 15 नंबर की जर्सी में ही दिखाई देते हैं. अब भुवी तब तक 15 नंबर की जर्सी नहीं पहन सकते हैं, जब तक गुरनूर बरार उस जर्सी नंबर को छोड़ नहीं देते हैं. अगर बरार 15 नंबर की जर्सी छोड़ देते हैं, तो भुवी को यह नंबर फिर से अलॉट किया जा सकता है. हालांकि तब तक उन्हें 78 नंबर की जर्सी पहननी पड़ेगी.

भुवी की वापसी की कहानी

36 साल के भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी बार साल 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. इसके बाद उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था. इस दौरान उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने IPL 2025 और IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए भुवी को न्यूजीलैंड टूर के लिए भारत की टी20 टीम में शामिल किया गया. हालांकि शुक्रवार (16 अक्टूबर) को BCCI ने अचानक भुवी को भारत-वेस्टइंडीज के 5वें टी20 मैच के लिए स्क्वाड में शामिल कर लिया गया. अब 1,425 दिन बाद भुवी एक बार फिर भारतीय टीम की जर्सी में खेल रहे हैं.

भुवनेश्वर कुमार का इंटरनेशनल करियर

भुवनेश्वर कुमार ने अभी तक भारतीय टीम के लिए 87 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने 90 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, टेस्ट में भुवी ने 21 मैचों में 141 विकेट चटकाए हैं, जबकि 21 टेस्ट मैचों में 63 विकेट हासिल किए हैं.