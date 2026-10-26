IPL में मचाया धमाल, मगर टीम इंडिया में नहीं चला जादू! भुवी ने 2 मैच में लुटाए 99 रन, अब कोच को देनी पड़ी नसीहत

Morne Morkel On Bhuvi: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के लिए 4 साल बाद टीम इंडिया में वापसी अच्छी नहीं रही है. भुवी ने वापसी के बाद 2 मैच खेले हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. भुवी ने 2 मैचों में सिर्फ 1 विकेट लिया है, जबकि 12 से ज्यादा की इकॉनमी से रन लुटाए हैं. उन्होंने सिर्फ 8 ओवर में 99 रन खर्च कर दिए हैं. फैंस को भुवी से बड़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि वो IPL में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे. अब टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने भुवनेश्वर कुमार को लेकर बात की है. उन्होंने अनुभवी तेज गेंदबाज का बचाव करते हुए सलाह दी कि उन्हें बाहरी उम्मीदों को नजरअंदाज कर सिर्फ अपने खेल पर फोकस करना चाहिए. मोर्ने मोर्केल ने भुवी को संयम बनाकर अपना काम करते रहने की सलाह दी है.

भुवी को लेकर क्या बोले मोर्कल?

टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच ने भुवी को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बस वे जैसे हैं, वैसे ही रहें. उन्होंने आगे कहा कि भुवनेश्वर कुमार को फिर से लय हासिल करने लिए कुछ मैचों की जरूरत है. मोर्ने मोर्कल ने भुवी की वापसी पर कहा, ‘मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है. चार साल बाद वापसी करने पर उनसे काफी उम्मीदें होंगी. उन्होंने IPL में असाधारण प्रदर्शन किया है और शानदार गेंदबाजी की है.’

मोर्कल ने कहा, ‘उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदों के दबाव को दरकिनार करना है. उन्हें अभ्यास का भी कम मौका मिला है. उनके पास कौशल और अनुभव सब कुछ है, लेकिन उन्हें कुछ मैचों में खुद को स्थापित करने का मौका देना होगा. उन्हें बाहरी बातों पर ध्यान नहीं देना होगा और अपना नैसर्गिक खेल खेलना होगा.’

भुवी ने IPL में बरपाया कहर

36 साल के भुवनेश्वर कुमार पिछले 2 सीजन से IPL में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार 2 बार IPL ट्रॉफी जिताने में भी अहम भूमिका निभाई है. भुवी ने IPL 2025 में 17 विकेट लिए थे, जबकि IPL 2026 में 28 विकेट हासिल किए. दोनों सीजन में मिलाकर भुवी ने कुल 45 विकेट चटकाए, लेकिन टीम इंडिया में आते ही उनका फॉर्म चला गया. भुवी ने वापसी के बाद अपने पहले मैच में बिना कोई विकेट लिए 49 रन खर्च किए. इसके बाद दूसरे मैच में उन्हें 1 विकेट मिला, लेकिन 50 रन खर्च कर दिए.

क्या तीसरे टी20 में खेलेंगे भुवी?

भारतीय टीम 27 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टी20 मैच खेलने उतरेगी. इस मुकाबले में भारतीय टीम अपनी गेंदबाजी में कुछ बदलावों के साथ उतर सकती है. ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट फिर से भुवनेश्वर कुमार पर भरोसा जताएगी.