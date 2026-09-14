Bharti Fulmali: गली क्रिकेट से भारतीय महिला टीम तक भारती फुलमाली का सफर, 2019 में डेब्यू के बाद कहां थी इतने साल?

Bharti Fulmali News: महाराष्ट्र के अमरावती की महिला क्रिकेटर भारती फुलमाली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मैदान पर शहर का नाम रोशन किया है. भीमटेकड़ी परिसर के उत्तमनगर निवासी और पूर्व शिक्षक श्रीकृष्ण फुलमाली की बेटी भारती का गली क्रिकेट से भारतीय महिला क्रिकेट टीम तक पहुंचने का सफर संघर्ष, मेहनत, जिद और लगातार प्रयासों की मिसाल है.

हाल ही में दुबई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. अब भारती फुलमाली का चयन एशियाड के लिए भी भारतीय टीम में हुआ है. 18 सितंबर को जापान में भारत और जापान के बीच मुकाबला होने वाला है.

गली में खेला करती थी क्रिकेट

भारती के पिता श्रीकृष्ण फुलमाली बताते हैं कि जब भारती पांचवीं कक्षा में पढ़ती थी, तब वह गली में क्रिकेट खेला करती थी. एक दिन क्रिकेट खेलते समय भारती के बल्ले से निकली गेंद एक दोपहिया वाहन चालक को जा लगी.

इसके बाद वह व्यक्ति शिकायत लेकर फुलमाली परिवार के घर पहुंचा. तब भारती को गली में क्रिकेट खेलने के बजाय मैदान पर जाकर प्रशिक्षण लेने की सलाह दी गई. उस समय भारती शिवकृपा हाईस्कूल में पढ़ाई कर रही थी.

दीनानाथ नवाथे के मार्गदर्शन में शुरू किया क्रिकेट का प्रशिक्षण

भारती ने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के मैदान पर डॉ. दीनानाथ नवाथे के मार्गदर्शन में क्रिकेट का प्रशिक्षण शुरू किया. इसके बाद संदीप गावंडे की एसजीसीए अकादमी के माध्यम से उसने क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई.

महज 12 वर्ष की उम्र में भारती ने अंडर-19 विदर्भ टीम में जगह बनाई थी. वर्ष 2017 में उसका इंग्लैंड दौरे के लिए चयन हुआ. इसके बाद 2026 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी वह भारतीय टीम का हिस्सा रही. पिछले दो वर्षों से वह महिला प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है.

भारती के क्रिकेट करियर की शुरुआत बेहद मुश्किल परिस्थितियों में हुई. विदर्भ महिला टीम की चयन प्रक्रिया के दौरान उसके पास अपनी क्रिकेट बैट, पैड और जूते तक नहीं थे. परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि क्रिकेट के लिए एक-दो हजार रुपये जुटाना भी मुश्किल होता था. लेकिन, भारती ने इन सभी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए अपने सपने को पूरा किया.

इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 क्रिकेट में किया था पदार्पण

वर्ष 2019 में भारती ने इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया. हालांकि, इसके बाद भारतीय टीम में उसे लगातार जगह नहीं मिल पाई. लेकिन, महिला प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन के दम पर उसने एक बार फिर भारतीय टीम में वापसी की. अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और शानदार फिनिशिंग के कारण भारती टीम के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गई हैं.

2026 में भारती का चयन भारतीय महिला विश्व कप टीम में भी हुआ है. अब एशिया कप में भारतीय टीम की जीत के बाद भारती के प्रशंसकों की नजरें एशियाड पर टिकी हैं. रविवार को दुबई में भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला गया. भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया.

अब भारतीय टीम दिल्ली से जापान के लिए रवाना होगी. 18 सितंबर को जापान में भारत और जापान के बीच मुकाबला होगा. इस प्रतियोगिता में भी अमरावती की बेटी भारती फुलमाली शानदार प्रदर्शन कर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाएगी, ऐसी उम्मीद उनके पिता श्रीकृष्ण फुलमाली ने जताई है.