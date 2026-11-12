202 रन, 21 छक्के और वर्ल्ड रिकॉर्ड… कौन हैं बेवन जैकब्स, जिन्हें न्यूजीलैंड ने ODI में नहीं दिया मौका?

Who Is Bevon Jacobs: न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज बेवन जैकब्स ने लिस्ट-ए क्रिकेट में नया कीर्तिमान रच दिया है. वह लिस्ट-ए मेंस क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कीवी बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने घरेलू 50 ओवर की फोर्ड ट्रॉफी में ऑकलैंड की ओर से खेलते हुए ओटागो के खिलाफ सिर्फ 137 गेंद पर नाबाद 202 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 21 छक्के और 7 चौके आए. यह लिस्ट-ए क्रिकेट में न्यूजीलैंड की ओर से किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक पारी में लगाए गए सबसे ज्यादा सिक्स हैं. वहीं, ओवरऑल देखें, तो बेवन जैकब्स मेंस लिस्ट-ए की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं. जैकब्स से आगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के डी’आर्सी शॉर्ट हैं, जिन्होंने साल 2018 में एक पारी में 23 छक्के लगाए थे.

बेवन जैकब्स ने रचा इतिहास

24 साल के बेवन जैकब्स न्यूजीलैंड के सिर्फ चौथे ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है. जैकब्स से पहले जैमी हाव (2012), मार्टिन गप्टिल (2015) और चाड बोवेस (2024) ने ऐसा कारनामा किया था. अब बेवन जैकब्स भी इस लिस्ट में जुड़ गए हैं. बेवन जैकब्स ने अपने करियर के सिर्फ 33वें लिस्ट-ए मैच में यह उपलब्धि हासिल की.

जैकब्स ने संभलकर अपनी पारी की शुरुआत की थी. पहली 9 गेंद पर उनका खाता भी नहीं खुला था, लेकिन फिर उन्होंने धीरे-धीरे रफ्तार बढ़ाई. उन्होंने 29वी गेंद पर अपना पहला छक्का लगाया. इसके बाद 57 गेंदों पर छक्के के साथ अर्धशतक पूरा किया, जबकि 97 गेंदों पर शतक लगाया. इसके बाद 122 गेंदों पर 150 रन का आकंड़ा छुआ. आखिर में बेवन जैकब्स ने पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया.

Bevon Jacobs 202* (21×6) for Auckland vs Otago #FordTrophy https://t.co/zCWPYvupty — The Niche Cache (@thenichecache) November 12, 2026

कौन हैं बेवन जैकब्स?

बेवन जैकब्स का जन्म न्यूजीलैंड में नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका में हुआ था. जब वह सिर्फ 3 साल के थे, तभी उनका परिवार न्यूजीलैंड आकर बस गया. इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड में ही क्रिकेट सीखा और अपनी घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई. बेवन जैबक्स साल 2023-24 के सुपर स्मैश टूर्नामेंट में पहली बार बड़े स्तर पर चर्चा में आए. उन्होंने कैंटरबरी किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 6 पारियों में 134 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 188.73 का रहा.

बेवन जैकब्स ने एक फिनिशर के तौर पर अपनी पहचान बनाई. उन्होंने साल 2024 के अंत में न्यूजीलैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने का मौका मिला. हालांकि वह अभी तक वनडे और टेस्ट में डेब्यू नहीं कर पाए हैं.

न्यूजीलैंड ने वनडे में नहीं दिया मौका

बेवन जैकब्स ने हाल ही में भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली थी. इस सीरीज में जैकब्स ने शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने एक मैच में नाबाद 58 रनों की तूफानी पारी खेली थी. हालांकि इसके बावजूद उन्हें न्यूजीलैंड की वनडे टीम में मौका नहीं मिला. अब उन्होंने घरेलू क्रिकेट में दोहरा शतक लगाकर वनडे टीम में एंट्री की दावेदारी मजबूत की है.