56 इंच की छाती, फौलादी शरीर… फिर कैसे हुई रेसलर Pac की मौत? एक दिन पहले रिंग में की थी फाइट

Wrestler Pac Death Reason: WWE की दुनिया से एक बहुत बुरी खबर सामने आई है. 40 साल के अंग्रेजी रेसलर बेंजामिन सैटर्ली (Benjamin Willard) का अचानक निधन हो गया. Pac के नाम से मशहूर सैटर्ली मौत से एक दिन पहले ही रिंग में मैच के लिए उतरे थे. इसके बाद अगले दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. अभी उनकी मौत के लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि Pac की मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है. इंग्लैंड में जन्मे रेसलर बेंजामिन सैटर्ली अभी ऑल एलीट रेसलिंग (AEW) कंपनी से जुड़े हुए थे. यहां पर Pac के नाम से जाना जाता है, जबकि WWE में एड्रियन नेविल के नाम से मशहूर थे.

कौन थे बेंजामिन सैटर्ली?

ऑल एलीट रेसलिंग (AEW) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए बेंजामिन सैटर्ली यानी Pac के निधन की जानकारी दी. AEW में Pac उनका रिंग का नाम है, जबकि असली नाम बेंजामिन सैटर्ली था. बता दें कि बेंजामिन सैटर्ली इंग्लैंड के न्यू कैसल के रहने वाले थे. उन्हें एक बेहतरीन और हाई फ्लाइंग रेसलर माना जाता था. सैटर्ली ने साल 2004 में प्रोफेशनल रेसलिंग में कदम रखा था. इसके बाद साल 2012 में WWE का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उनके करियर में बड़ा टर्निंग प्वाइंट आया. वह NXT चैंपियन और क्रूजरवेट चैंपियन बने. साथ ही रेसलमेनिया 33 में भी हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने ऑस्टिन एरीज को हराया.

AEW ने जताया दुख

AEW ने अपने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए बेंजामिन सैटर्ली के निधन पर शोक जताया. AEW ने लिखा, ‘ऑल एलीट रेसलिंग को बेंजामिन सैटरली, जिन्हें पैक (Pac) के नाम से भी जाना जाता है, उनके निधन की खबर देते हुए दुख हो रहा है. इंग्लैंड के न्यू कैसल अपॉन टाइन के रहने वाले सैटर्ली ने 2004 में अपना रेसलिंग करियर शुरू किया था. उन्होंने दुनिया भर की रेसलिंग संस्थाओं के लिए परफॉर्म किया और अपने अनोखे हाई-फ्लाइंग मूव्स और शानदार इन-रिंग हुनर ​​से फैंस का दिल जीता.’ AEW के मुताबिक, सैटर्ली मौत से एक दिन पहले 26 सितंबर को व्यू मैच के लिए रिंग में उतरे थे. अब Pac के अचानक निधन से फैंस को बड़ा झटका लगा है.

2019 में AEW से जुड़े थे सैटर्ली

बेंजामिन सैटर्ली ने साल 2019 में AEW में कदम रखा था. वहां पर उन्होंने लूचा ब्रदर्स के साथ मिलकर ‘द डेथ ट्रायंगल’ नाम का एक अलायंस बनाया. उन्होंने इंटरनेशनल और ट्रायोस चैंपियनशिप समेत कई खिताब भी जीते.