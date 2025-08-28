Home > खेल > RCB के विक्ट्री परेड भगदड़ को लेकर RCB ने तोड़ी चुप्पी, कही ऐसी बात सुन कोहली भी दंग

RCB के विक्ट्री परेड भगदड़ को लेकर RCB ने तोड़ी चुप्पी, कही ऐसी बात सुन कोहली भी दंग

Bengaluru Stampede Case: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने बैंगलोर में भगदड़ मामले पर तीन महीने बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 28, 2025 12:56:49 IST

Bengaluru Stampede Case
Bengaluru Stampede Case

Bengaluru Stampede Case: 4 जून को बेंगलुरु में RCB के विक्ट्री परेड के दौरान हुई भगदड़ और 11 लोगों की मौत के तीन महिने के बाद RCB ने चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। जिसमें उन्होने बताया है कि 3 जून को वो कितने खूश थे। लेकिन 4 जून के हादसे ने सबकुछ बदल दिया। 

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

आरसीबी ने इंस्टा पर पोस्ट कर लिखा कि ” हमारा शांत रहना अनुपस्थिति नहीं बल्कि दुख था।यह जगह कभी ऊर्जा, यादों और उन पलों से भरी हुई थी जिनका आपने सबसे ज़्यादा आनंद लिया था, लेकिन 4 जून ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन ने हमारा दिल तोड़ दिया, और तब से यही खामोशी हमारे लिए जगह बनाने का तरीका बन गई है। उस खामोशी में, हम शोक मना रहे हैं। सुन रहे हैं। सीख रहे हैं। और धीरे-धीरे, हमने सिर्फ़ एक प्रतिक्रिया से बढ़कर कुछ बनाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा जिस पर हम सचमुच विश्वास करते हैं। इस तरह 𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗦 अस्तित्व में आया। यह सम्मान देने, मरहम लगाने और अपने प्रशंसकों के साथ खड़े होने की ज़रूरत से पैदा हुआ। हमारे समुदाय और प्रशंसकों द्वारा गढ़ा गया सार्थक कार्रवाई का एक मंच। हम आज इस जगह पर वापस आ रहे हैं, जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि देखभाल के साथ। साझा करने के लिए। आपके साथ खड़े होने के लिए। साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए। कर्नाटक का गौरव बने रहने के लिए। 𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗦 और हम हमेशा ऐसा ही करेंगे।

View this post on Instagram

A post shared by Royal Challengers Bengaluru (@royalchallengers.bengaluru)

मृतकों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा

बता दें कि 4 जून को हुई भगदड़ के बाद आरसीबी ने मृतकों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया था। आरसीबी ने 17 साल बाद 3 जून को अहमदाबाद पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। अगले दिन 4 जून को आरसीबी की टीम अपने शहर बेंगलुरु लौट आई। इस दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में विजय परेड का आयोजन किया गया। इसी दौरान स्टेडियम के बाहर भारी संख्या में लोगों के जमा होने के कारण भगदड़ मच गई, जिसके कारण 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग घायल हो गए। इस मामले में कर्नाटक सरकार ने जुलाई में आरसीबी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी।

आखिर क्यों उठी एशिया कप 2025 के बहिष्कार की मांग, सोनी स्पोर्ट्स के प्रोमो देखकर भड़क गए लोग

क्या Mohammed Shami भी लेने वाले हैं संन्यास? खुद ही किया ऐसा खुलासा, सुन दंग रह गए बड़े-बड़े दिग्गज

Tags: Bengaluru Stampede Case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
RCB के विक्ट्री परेड भगदड़ को लेकर RCB ने तोड़ी चुप्पी, कही ऐसी बात सुन कोहली भी दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

RCB के विक्ट्री परेड भगदड़ को लेकर RCB ने तोड़ी चुप्पी, कही ऐसी बात सुन कोहली भी दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

RCB के विक्ट्री परेड भगदड़ को लेकर RCB ने तोड़ी चुप्पी, कही ऐसी बात सुन कोहली भी दंग
RCB के विक्ट्री परेड भगदड़ को लेकर RCB ने तोड़ी चुप्पी, कही ऐसी बात सुन कोहली भी दंग
RCB के विक्ट्री परेड भगदड़ को लेकर RCB ने तोड़ी चुप्पी, कही ऐसी बात सुन कोहली भी दंग
RCB के विक्ट्री परेड भगदड़ को लेकर RCB ने तोड़ी चुप्पी, कही ऐसी बात सुन कोहली भी दंग
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?