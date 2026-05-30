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IPL 2026 Final: ट्रॉफी जीतने से पहले जश्न पर लगा बैन, RCB फैंस को बेंगलुरु पुलिस की चेतावनी!

Bengaluru Police Advisory: बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी फैंस के लिए खास एडवाइजरी जारी की है, जिससे किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके. पुलिस ने एडवाइजरी में कहा कि आरसीबी के जीतने पर सार्वजनिक स्थानों पर सेलिब्रेशन नहीं किया जाएगा.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 30, 2026 6:15:37 PM IST

IPL 2026 फाइनल से पहले बेंगलुरु पुलिस की एडवाइजरी.
IPL 2026 फाइनल से पहले बेंगलुरु पुलिस की एडवाइजरी.


Bengaluru Police Advisory: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 31 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ IPL 2026 का फाइनल खेलने वाली है. यह महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बड़े मुकाबले से पहले बेंगलुरु पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें लोगों से अनुरोध किया गया है कि अगर आरसीबी फाइनल जीत जाती है, तो पटाखे न फोड़े जाएं और सड़कों पर भारी भीड़ में इकट्ठा होकर सेलिब्रेशन न करें. यह एडवाइजरी आरसीबी के आईपीएल 2026 के फाइनल में जाने के बाद जारी की गई है.

बेंगलुरु पुलिस ने जनता को सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने और शांति बनाए रखने का निर्देश दिया है. दरअसल, पिछले साल आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, जिसके बाद 4 जून को विक्ट्री परेड निकाला गया था. उसी दिन बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की दुखद मौत हो गई थी.

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पुलिस की एडवाइजरी में क्या-क्या कहा गया?

बेंगलुरु पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी करके सख्त निर्देश दिए हैं. इसमें कहा गया कि फाइनल में मैच का रिजल्ट आने के बाद फैंस को पब्लिक प्लेस पर सेलिब्रेशन करने से बचना चाहिए. इसके अलावा सड़कों पर बिना इजाजत के LED स्क्रीन लगाने पर भी रोक लगाई गई है. पुलिस ने यह भी कहा कि आम जनता को दिखाने के लिए मॉल, पब या अन्य प्रतिष्ठानों के बाहर लाइव मैच स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए.

साथ ही जीत के जश्न में पटाखे फोड़ने पर भी रोक लगाई गई है. इसके अलावा पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब न पीने की सलाह दी है, जिससे लड़ाई-झगड़े से बचा जा सके. इतना ही नहीं, पुलिस की साइबर टीम सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है, जिससे कोई आपत्तिजनक पोस्ट न करे. पुलिस ने जनता से इन सभी नियमों का पालन करने की अपील की है.

अहमदाबाद में होगा फाइनल

IPL 2026 का आखिरी यानी फाइनल मैच 31 मई (रविवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताब के लिए जंग होगी. जो भी टीम यह फाइनल जीतेगी, वह दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी उठाएगी. दोनों ही टीमों ने अभी तक 1-1 बार आईपीएल का खिताब हासिल किया है. गुजरात टाइटंस ने साल 2022 में ट्रॉफी उठाई थी, जबकि आरसीबी ने पिछले सीजन यानी 2025 में पहली बार खिताब हासिल किया था. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में से कौन सी टीम दूसरी बार चैंपियन बनती है.

Tags: IPL 2026royal challengers bengaluru
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