हाल में लिया रिटायरमेंट, फिर वनडे कप में खेलने गया, ठोक डाली ताबड़तोड़ सेंचुरी, क्रीज पर डटा रहा

बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद नेशनल क्रिकेट में शानदार वापसी की. उन्होंने मंगलवार को वन-डे कप के पहले मुकाबले में डरहम की ओर से खेलते हुए डर्बीशर के खिलाफ नाबाद 108 रन की शानदार पारी खेली. उनकी इस कप्तानी पारी की बदौलत डरहम ने 257 रन का लक्ष्य पांच विकेट रहते हासिल कर लिया. यह लगभग 12 साल बाद डरहम के लिए उनका पहला लिस्ट-ए मुकाबला था. बल्लेबाजी के दौरान उन्हें कई बार पैरों में तेज ऐंठन हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत तक क्रीज पर डटे रहे.

डर्बीशर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 256 रन बनाए. टीम के लिए मार्टिन एंडरसन ने शानदार शतक लगाया. वहीं, गेंदबाजी में बेन स्टोक्स कोई विकेट नहीं ले सके. लक्ष्य का पीछा करते हुए डरहम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन स्टोक्स ने विल रोड्स के साथ अहम साझेदारी कर टीम को संभाला. रोड्स ने 45 रन बनाए, जबकि कॉलिन एकरमैन और ओली रॉबिन्सन ने भी उपयोगी पारियां खेलकर टीम की जीत आसान बनाई.

दर्द के बावजूद नहीं छोड़ा मैदान

बेन स्टोक्स की पारी केवल रन बनाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके जज्बे ने भी सभी का दिल जीत लिया. अर्धशतक पूरा करने के बाद वह दर्द के कारण मैदान पर गिर पड़े, लेकिन इलाज के बाद दोबारा बल्लेबाजी करने लगे. दौड़ने में उन्हें काफी परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने अपना शतक पूरा किया और आखिर तक नाबाद रहकर डरहम को जीत दिलाई. उनकी यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी.

टेस्ट संन्यास के बाद शानदार शुरुआत

35 साल के बेन स्टोक्स ने हाल ही में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था. इसके बाद उन्होंने द हंड्रेड की नीलामी में हिस्सा नहीं लिया और पहले ही डरहम के लिए वन-डे कप खेलने की प्रतिबद्धता जताई थी. यह साल 2023 वनडे विश्व कप के बाद उनका पहला 50 ओवर का मुकाबला भी था. ऐसे में वापसी पर शतक लगाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वह अभी भी सीमित ओवरों के क्रिकेट में मैच जिताने की क्षमता रखते हैं.