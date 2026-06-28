Ben Stokes Records:जिसने अकेले दम पर इंग्लैंड को जिताया विश्व कप, उसने क्यों अचानक लिया क्रिकेट से संन्यास का ऐलान

Ben Stokes Records : इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट के खत्म होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का एलान करके सबको चौंका दिया है.स्टोक्स के लिए यह उनके शानदार करियर का एक हैरान करने वाला अंत है. 2019 की गर्मियों में उनके ज़बरदस्त 84 रन की मदद से इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता, जिसमें उन्होंने न्यूज़ीलैंड को हराया, जिसे कई लोग क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा मैच मानते हैं.
छह हफ़्ते बाद, स्टोक्स फिर से मैदान में उतरे, इस बार हेडिंग्ले में तीसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को लगभग अकेले ही 135 नॉट आउट रन बनाकर हराया.गर्मी में उनके कारनामों की वजह से स्टोक्स को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ़ द ईयर चुना गया।
कुल मिलाकर डरहम के इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के लिए 122 टेस्ट खेले होंगे, जिनमें से 44 कप्तान के तौर पर थे. उन्होंने 114 वन-डे इंटरनेशनल और 43 T20 खेले, जिसमें T20 2022 वर्ल्ड कप फ़ाइनल में अहम रोल भी शामिल है.
बेन स्टोक्स के बल्लेबाजी रिकॉर्ड
बेन स्टोक्स के गेंदबाजी रिकॉर्ड
|गेंदबाजी (Bowling)
|टेस्ट (Tests)
|वनडे (ODI)
|टी20I (T20I)
|फेंके गए ओवर
|2346.3
|518.2
|102
|विकेट
|251
|74
|26
|गेंदबाजी औसत
|31.10
|42.39
|32.92
|स्ट्राइक रेट
|56.0
|42.0
|23.5
|इकॉनमी रेट
|3.32
|6.05
|8.39
|सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
|6/22
|5/61
|3 विकेट