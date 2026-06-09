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लंदन के नाइटक्लब में बेन स्टोक्स ने किया ऐसा ‘कांड’, खतरे में पड़ गई कप्तानी, तेज गेंदबाज भी फंसा

Ben Stokes Nightclub Incident: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स एक बार नए नाइटक्लब विवाद में फंस गए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत के बाद बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन नाइटक्लब पहुंचे थे, जहां पर उन्हें किसी से लड़ाई की. जानें क्या है मामला...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 9, 2026 12:30:30 PM IST

नाइटक्लब कांड में फिर फंसे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स.
नाइटक्लब कांड में फिर फंसे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स.


Ben Stokes Nightclub Incident: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स एक बार फिर नाइटक्लब विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के बाद फिर से नाइटक्लब कांड सामने आया है. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन पर नाइटक्लब में लड़ाई करने का आरोप लगा है. इस अज्ञात मामले में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की ओर से जांच की घोषणा की गई है.

यह मामला इतना गंभीर हो गया है कि इससे इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को बीच सीरीज में कप्तानी छोड़नी पड़ सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, नाइटक्लब में हुई इस घटना में सारासेंस रग्बी क्लब का एक खिलाड़ी भी शामिल था. ऐसे में इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जानें पूरा मामला…

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ECB ने नाइटक्लब कांड पर क्या कहा?

नाइटक्लब का यह मामला न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में इंग्लैंड की शानदार जीत के बाद सामने आया है. ईसीबी की ओर से इसे टीम प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कप्तानी के पद से हटाने पर विचार कर रहे हैं. दरअसल, इस विवाद से पहले भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नाइटक्लब में कांड हुआ था. यह मामला एशेज सीरीज के दौरान आया था, जिसमें इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने नाइटक्लब में खूब शराब पी थी. अब नाइटक्लब कांड में एक नया विवाद जुड़ गया है.

अगले मैच में नहीं खेलेंगे स्टोक्स और एटकिंसन

ESPNcricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, लंदन के नाइटक्लब में हुई घटना में बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को चोट नहीं आई है. हालांकि इस मामले की जांच पूरी होने तक स्टोक्स और एटकिंसन दोनों 17 जून से ओवल में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे. बताया जा रहा है कि इसमें सारासेंस रग्बी क्लब के खिलाड़ी शामिल थे, जो अपने सीजन के समापन समारोह में हिस्सा लेने के लिए नाइटक्लब में मौजूद थे. वहीं, बेन स्टोक्स टेस्ट मैच में जीत और अपने बर्थडे का जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान गस एटकिंसन (Gus Atkinson) और एकेडमी के एक अज्ञात खिलाड़ी के बीच हुए विवाद हुआ, जो हाथापाई तक पहुंच गया.

क्या स्टोक्स से छिनेगी कप्तानी?

इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी नाइटक्लब से जुड़ा विवाद सामने आया था. इसके चलते ECB ने खिलाड़ियों को लेकर प्रोटोकॉल लागू किया था. इसके तहत आधी रात कोई भी खिलाड़ी नाइटक्लब में नहीं जा सकता है. ऐसे में बेन स्टोक्स और एटकिंसन ने नाइटक्लब में जाकर इन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है. इसके कारण बेन स्टोक्स की कप्तानी छीनी जा सकती है. अगर बेन स्टोक्स को कप्तानी से हटाया जाता है, तो इंग्लैंड के उप-कप्तान हैरी ब्रूक को टीम की कमान दी जा सकती है.

Tags: ben stokesgus atkinson
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