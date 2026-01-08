Home > क्रिकेट > Ben Stokes Love Story: फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुई बेन स्टोक्स की लव स्टोरी, बिना शादी के बने 2 बच्चों के पिता और फिर…

Ben Stokes Love Story: इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स की लव स्टोरी फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुई और फिर बिना शादी के 2 बच्चों के पिता बने. उसके बाद 2017 में शादी की.

By: Sohail Rahman | Last Updated: January 8, 2026 4:16:31 PM IST

Ben Stokes Clare Ratcliffe Love Story: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की एशेज सीरीज में 4-1 से मिली हार के बाद इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स एक बार फिर चर्चा में हैं. इससे पहले भारत के खिलाफ इग्लैंड ने तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी को ड्रॉ कराया. इसके बाद भी बेन स्टोक्स की चर्चा जोरों पर थी. बेन स्टोक्स और क्लेयर रैटक्लिफ की खूबसूरत प्रेम कहानी पर नजर डालते हैं. जो एक फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुई और एक रोमांटिक परी कथा जैसी कहानी में बदल गई.

तो आइए स्टोक्स और क्लेयर की खूबसूरत प्रेम कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं. सबसे पहले जानते हैं कि बेन स्टोक्स की पत्नी कौन है?

कौन हैं बेन स्टोक्स की पत्नी? (Who is Ben Stokes’ wife?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेन स्टोक्स और उनकी पत्नी क्लेयर रैटक्लिफ कई सालों से साथ हैं. दोनों अपने पूरे करियर में एक-दूसरे का सहारा रहे हैं. अगर क्लेयर के शुरुआती जीवन की बात करें तो वह ईस्ट ब्रेंट, समरसेट, यूनाइटेड किंगडम में पली-बढ़ीं हैं. प्रोफेशनल तौर पर वह एक टीचर हैं. क्लेयर ने टॉनटन से अपनी PGCE डिग्री पूरी की और फिर उन्होंने समरसेट में एक प्राइमरी टीचर के तौर पर काम करना शुरू किया. क्लेयर मजाक में खुद को ‘क्रिकेट विधवा’ कहती हैं.

इसके अलावा वह खुद को दो ‘राक्षसों’ की मां भी कहती हैं. खैर, क्लेयर पूरे करियर में बेन की चीयरलीडर रही हैं और उनके हर उतार-चढ़ाव में उनका साथ दिया है. बेन स्टोक्स ने समय-समय पर अपनी पत्नी को उनके अटूट समर्थन के लिए श्रेय दिया है.

कैसे शुरू हुई बेन स्टोक्स और क्लेयर रैटक्लिफ की प्रेम कहानी? (How did Ben Stokes and Clare Ratcliffe’s love story begin?)

बेन स्टोक्स और क्लेयर रैटक्लिफ का रिश्ता आज के समय में जिसे हम ‘डिजिटल लव स्टोरी’ कहते हैं, वैसा ही है. बात साल 2010 की है. यह 2010 की बात है जब वह ओल्ड ट्रैफर्ड में लंकाशायर बनाम डरहम का मैच देखने गई थीं. उसी दौरान क्लेयर ने बेन स्टोक्स को देखा और बेन ने भी उन्हें देखा. इसके बाद क्लेयर ने उन्हें फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनकी बातचीत शुरू हुई, जिससे एक सच्चा रिश्ता बना. शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन 2010 में क्लेयर ने बेन से पूछा था कि क्या वे ‘गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड’ हैं और इसी वजह से बेन ने अपना FB स्टेटस ‘सिंगल’ से बदलकर ‘इन ए रिलेशनशिप’ कर दिया.

कब हुई दोनों की शादी? (When did the two get married?)

बेन स्टोक्स तब हैरान रह गए जब 2012 में उन्हें क्लेयर का अचानक फोन आया, जिसने उन्हें बताया कि वह शायद उनके बच्चे की मां बनने वाली हैं. बेन ने बताया कि उनकी कम उम्र को देखते हुए यह उनके लिए चौंकाने वाली खबर थी. और उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि उनके माता-पिता क्या सोचेंगे. हालांकि, जब मदर्स डे पर क्लेयर का प्रेग्नेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं इसी बारे में बात करते हुए बेन ने कहा कि मैं तब भी जवान था, हम सैकड़ों मील दूर रहते थे और मैं अभी भी सूटकेस में ही रहता था.

महज 21 साल की उम्र में पिता बने बेन स्टोक्स (Ben Stokes became a father at the young age of just 21)

2012 में इस कपल ने अपने बेटे लेटन का स्वागत किया और जैसा कि बेन ने बताया कि इससे वह एक इंसान के तौर पर बदल गया और एक ‘कंप्लीट फैमिली मैन’ बन गया. उस समय बेन सिर्फ़ 21 साल के थे. यह 2013 की बात है, जब क्लेयर के पिता की कैंसर से मौत के बाद बेन ने उसे प्रपोज़ किया . कपल ने सोमरसेट के लोकल अख़बार में इसकी घोषणा की और साथ रहने लगे.

बेन स्टोक्स ने साल 2017 में की शादी (Ben Stokes got married in 2017)

साल 2014 में उन्होंने अपनी बेटी लिब्बी का स्वागत किया. 2017 में बेन और क्लेयर ने शादी की. दोनों की शादी सोमरसेट के ईस्ट ब्रेंट में सेंट मैरी द वर्जिन चर्च में हुई, जिसमें मशहूर क्रिकेटर्स समेत कुल 400 मेहमान मौजूद थे. बेन ग्रे सूट और नेवी वेस्टकोट में हैंडसम लग रहा था, जबकि क्लेयर शाइनी सफ़ेद वेडिंग गाउन में किसी सपने जैसी लग रही थी. 

