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ENG vs NZ: विदाई टेस्ट में बेन स्टोक्स ने फैंस को दिया गिफ्ट! आखिरी पारी में बने ओपनर, कूट दिए इतने रन

Ben Stokes Opener: न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के सामने 373 रनों का टारगेट रखा है. इंग्लैंड की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स अपनी आखिरी पारी में ओपनिंग करने आए, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 29, 2026 11:37:23 AM IST

बेन स्टोक्स ने अपने आखिरी टेस्ट मैच की पारी में ओपनिंग की.
बेन स्टोक्स ने अपने आखिरी टेस्ट मैच की पारी में ओपनिंग की.


Ben Stokes Opener: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड तीसरे टेस्ट के चौथे दिन कप्तान बेन स्टोक्स ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान कर दिया. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच है. इस मुकाबले में इंग्लिश कप्तान ने हैरान करने वाला फैसला किया. दरअसल, बेन स्टोक्स (Ben Stokes) इस टेस्ट मैच की चौथी पारी में इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आए. उन्होंने बेन डकेट के साथ पारी की शुरुआत की.

इस पारी में बेन स्टोक्स ने 20 गेंदों पर ताबड़तोड़ 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के लगाए. आउट होने के बाद बेन स्टोक्स इमोशनल होकर मैदान से वापस गए. इस दौरान स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शक उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे.

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बेन स्टोक्स ने खेली तूफानी पारी

तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के सामने 373 रनों का टारगेट रखा. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और सलामी बल्लेबाज बेन डकेट पारी की शुरुआत करने आए. स्टोक्स ने शुरुआत में ही अपना इरादा जाहिर कर दिया और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी. स्टोक्स ने 20 गेंदों पर 30 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने कुछ बेहतरीन अंदाज से अपने करियर की आखिरी टेस्ट पारी खेली. बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा सिर्फ तीसरी बार है, जब बेन स्टोक्स ने ओपनिंग की है. इससे पहले स्टोक्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 पारियों में पारी की शुरुआत की थी.

ये भी पढ़ें: Ben Stokes Retirement: बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद लेंगे संन्यास

इंग्लैंड को 270 रनों की जरूरत

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड का तीसरा टेस्ट मैच अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद इंग्लैंड को जीत के लिए 270 रनों की जरूरत है. वहीं, न्यूजीलैंड को सीरीज अपने नाम करने के लिए 6 विकेट चाहिए. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 428 रन बनाए थे. इसके जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 354 रन बनाए. इससे न्यूजीलैंड को 74 रनों की बढ़त मिल गई. फिर कीवी टीम ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाकर पारी घोषित कर दी.

इससे इंग्लैंड को मैच की आखिरी पारी में 373 रनों का टारगेट मिला. फिलहाल इंग्लिश टीम ने 4 विकेट खोकर 103 रन बना लिए. इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट ने 36 और बेन स्टोक्स ने 30 रनों की पारी खेली. इसके अलावा हैरी ब्रूक 21 रन बनाकर आउट हुए. फिलहाल जो रूट (9) और एमिलियो गे (6) क्रीज पर मौजूद हैं.

Tags: ben stokeseng vs nz
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