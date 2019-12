नई दिल्ली. इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स को सोमवार को बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 अवॉर्ड से नामित किया गया. स्टोक्स से पहले साल 2005 में यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी 28 वर्षीय एंड्रयू फ्लिंटॉफ को मिली थी. फ्लिंटॉफ के बाद यह ट्रॉफी जीतने वाले इंग्लैंड के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. उन्हें यह खिताफ एबरडीन में आयोजित हुए एक इवेंट में मिला है, इसके साथ ही इंग्लैंड क्रिकेट टीम को द ईयर का अवॉर्ड मिला है.

अवॉर्ड जीतने के बाद स्टोक्स ने कहा यह एक व्यक्तिगत पुरस्कार है और यह पूरी टीम का खेल है. सबसे अच्छी बात यह है कि आपको टीम के साथियों और बैक-रूम स्टाफ के साथ बड़े क्षणों को साझा करना है. वे इस तरह के क्षणों को संभव बनाते हैं. दो साल पहले मेरे जीवन में मेरे लिए कठिन समय था और मेरे पास इतने सारे लोग थे जो मेरी मदद करते हैं. मैं इन सभी के बिना यहाँ नहीं होता इसलिए उन सभी को धन्यवाद.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने साल 2019 में विश्व कप जीता और इसलिए शानदार प्रदर्शन के लिए इस टीम को टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया. इसके साथ ही इस जीत में जोस बटलर द्वारा मार्टिन गप्टिल का रन आउट साल 2019 का ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट चुना गया. इसके साथ ही कोच ऑफ द ईयर का खिताब जॉन ब्लैकी को मिला और यंग स्पोर्टस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवॉर्ड कैरोलीन डुबोइस को मिला. वहीं अनसंग हीरो के लिए कीरेन थॉम्पसन को चुना गया.

यह पुरस्कार पब्लिक वोटिंग द्वारा दिया जाता है जिस खिलाड़ी ने साल के दौरान सबसे अधिक दर्शकों का ध्यान खींचा हो. पिछले विजेताओं में एंडी मरे, जॉनी विल्किंसन और स्टीव रेडग्रेव शामिल हैं. इस साल, स्टोक्स फॉर्मूला वन ड्राइवर लुईस हैमिल्टन और एथलीट दीना अशर-स्मिथ से आगे रहे लेकिन यह दूसरे और तीसरे स्थान पर थे. फ्लिंटॉफ, सर इयान बॉथम, डेविड स्टील और जिम लेकर के नक्शे कदम पर चलते हुए वह पुरस्कार जीतने वाले पांचवें क्रिकेटर हैं.

