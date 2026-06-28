Ben Stokes Retirement: बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद लेंगे संन्यास

Ben Stokes Retirement: इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का एलान कर दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉटिंघम में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट उनका आखिरी मुकाबला है. इसके बाद बेन स्टोक्स इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे. इस मुकाबले के चौथे दिन बेन स्टोक्स ने अपने साथी खिलाड़ियों को रिटायरमेंट की जानकारी दी. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसका वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें कप्तान बेन स्टोक्स अपने संन्यास की घोषणा कर रहे हैं. इस दौरान बेन स्टोक्स काफी इमोशनल दिखाई दे रहे हैं.

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