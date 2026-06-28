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Ben Stokes Retirement: बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद लेंगे संन्यास

Ben Stokes Retirement: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इसकी जानकारी दी. इसी मुकाबले के साथ बेन स्टोक्स अपने 15 साल के शानदार क्रिकेट करियर का अंत करेंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 28, 2026 8:13:32 PM IST

बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास.
बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास.


Ben Stokes Retirement: इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का एलान कर दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉटिंघम में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट उनका आखिरी मुकाबला है. इसके बाद बेन स्टोक्स इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे. इस मुकाबले के चौथे दिन बेन स्टोक्स ने अपने साथी खिलाड़ियों को रिटायरमेंट की जानकारी दी. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसका वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें कप्तान बेन स्टोक्स अपने संन्यास की घोषणा कर रहे हैं. इस दौरान बेन स्टोक्स काफी इमोशनल दिखाई दे रहे हैं.

खबर अपडेट की जा रही है…

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Tags: ben stokes
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