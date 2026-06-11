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ENG vs NZ: नाइटक्लब कांड में बेन स्टोक्स पर एक्शन, ECB ने दिखाया बाहर का रास्ता, कौन संभालेगा कमान?

Ben Stokes Dropped: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले टेस्ट से बाहर कर दिया गया है. उनके साथ ही तेज गेंदबाज एटकिंसन का भी पत्ता कट गया है. यह एक्शन लंदन नाइटक्लब कांड के बाद लिया गया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 11, 2026 11:29:16 AM IST

कप्तान बेन स्टोक्स इंग्लैेंड की टीम से हुए बाहर.
कप्तान बेन स्टोक्स इंग्लैेंड की टीम से हुए बाहर.


Ben Stokes Dropped: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने लंदन नाइटक्लब कांड में अपनी ही टीम के कप्तान के खिलाफ एक्शन लिया है. इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले मैच से ड्रॉप कर दिया गया है. उनके साथ ही तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जो नाइटक्लब कांड में शामिल थे. ये दोनों खिलाड़ी 17 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे. ईसीबी ने बेन स्टोक्स की जगह टीम के स्टार बल्लेबाज जो रूट को कप्तानी सौंपी है. दूसरे टेस्ट मैच के लिए स्टार बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स और जोफ्रा आर्चर को टीम में शामिल किया गया है. जानिए पूरा मामला…

क्या है नाइटक्लब कांड?

दरअसल, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन (Gus Atkinson) पर लंदन के नाइटक्लब में मारपीट करने का आरोप लगा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जीत के बाद स्टोक्स और एटकिंसन जश्न मनाने के लिए नाइटक्लब गए थे. वहां पर इंग्लिश प्रीमियरशिप क्लब सारासेन्स के एक रग्बी खिलाड़ी के साथ स्टोक्स और एटकिंसन का झगड़ा हो गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, रग्बी खिलाड़ी ने गस एटकिंसन पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन बीच बचाव कर रहे ईसीबी के सुरक्षा गार्ड को मुक्का लग गया था. इसके बाद बेन स्टोक्स भी लड़ाई में शामिल हो गए.

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रिपोर्ट में कहा गया कि बेन स्टोक्स और एटकिंसन ने झगड़ा शुरू नहीं किया था. हालांकि यह इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. दरअसल, एशेज सीरीज 2025-26 के दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने नाइटक्लब में जाकर खूब शराब पी थी. इसके चलते बोर्ड ने टीम प्रोटोकॉल लागू किया था, जिसमें आधी रात को नाइटक्लब में जाने पर रोक लगई थी. इसके बावजूद बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन लंदन के नाइटक्लब में पहुंचे. इसी वजह से बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया है.

जो रूट संभालेंगे इंग्लैंड की कमान

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 17 जून से बे ओवल में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है. इस मैच में इंग्लैंड की कमान जो रूट (Joe Root) के हाथों में होगी, जो पहले भी टीम की कप्तानी कर चुके हैं. जो रूट ने साल 2017 से 2022 के बीच इंग्लैंड टीम की कप्तानी की थी. हालांकि उनकी कप्तानी में इंग्लैंड का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा. इंग्लैंड को रूट की कप्तानी में 64 मैचों में 27 जीत और 26 हार मिली थी. इसके बाद उन्हें हटाकर बेन स्टोक्स को कप्तानी सौंपी गई थी. अब स्टोक्स को टीम से बाहर करने के बाद जो रूट को फिर से कप्तान बनाया गया है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम: जो रूट (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स , बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, जेम्स रेव, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जोश टोंग

Tags: ben stokesgus atkinson
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