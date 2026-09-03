संन्यास के बाद क्या करेंगे बेन स्टोक्स, बिग बैश लीग में आएंगे नजर? कोच ने बताया प्लान

इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स आगामी बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए एक नई भूमिका में नजर आ सकते हैं. टीम के हेड कोच टिम पेन ने संकेत दिया है कि स्टोक्स को पारी की शुरुआत करने का मौका दिया जा सकता है. स्टोक्स ने अपने करियर में ज्यादातर समय मध्यक्रम में बल्लेबाजी की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तेज और उछाल भरी पिचों को देखते हुए पेन उन्हें ओपनिंग के लिए बेहतर विकल्प मानते हैं.

टिम पेन का मानना है कि ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियां स्टोक्स की आक्रामक बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी हैं. उन्होंने कहा कि स्टोक्स के पास मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने की क्षमता है और वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं. पेन ने टेस्ट क्रिकेट में स्टोक्स की कुछ तूफानी पारियों को भी याद किया और बताया कि उनके खिलाफ फील्डिंग सेट करना कई बार बेहद मुश्किल हो जाता है.

मैट शॉर्ट के साथ बन सकती है खतरनाक जोड़ी

अगर बेन स्टोक्स को ओपनिंग की जिम्मेदारी मिलती है, तो वह एडिलेड स्ट्राइकर्स के कप्तान मैट शॉर्ट के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं. दोनों ही बल्लेबाज तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. टिम पेन को यह जोड़ी काफी पसंद है और उनका मानना है कि दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी शैली अलग होने के बावजूद वे एक-दूसरे के साथ शानदार तालमेल बना सकते हैं.

ऑस्ट्रेलियाई फैंस भी करेंगे स्टोक्स का स्वागत

35 साल के बेन स्टोक्स ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. इसके बाद वह डरहम के लिए काउंटी क्रिकेट खेलते रहे हैं. अब बिग बैश में उनकी वापसी होने जा रही है. स्टोक्स का ऑस्ट्रेलियाई टीम और फैंस के साथ पुराना मुकाबला रहा है, लेकिन टिम पेन को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियाई दर्शक उनके खेल और जीतने की चाहत का सम्मान करेंगे. स्टोक्स इससे पहले 2015 में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए बिग बैश खेल चुके हैं. वह पूरे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहेंगे, जो दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा.