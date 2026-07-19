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Ben Duckett: नशे की हालत में सीनियर पर फेंकी थी शराब, टीम से हुआ बाहर… आज भारत के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हीरो बना यह इंग्लिश बल्लेबाज

ENG vs IND, Ben Duckett Inspiring Story: विवादों के कारण कभी करियर खत्म माना जा रहा था, लेकिन आज टीम इंडिया के खिलाफ इस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में वो कर दिखाया जो 46 साल में नहीं हुआ. जानिए पूरी कहानी.

By: Shivani Singh | Published: July 19, 2026 7:19:27 PM IST

विवादों के कारण कभी करियर खत्म माना जा रहा था, लेकिन आज टीम इंडिया के खिलाफ इस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में वो कर दिखाया जो 46 साल में नहीं हुआ. जानिए पूरी कहानी.
विवादों के कारण कभी करियर खत्म माना जा रहा था, लेकिन आज टीम इंडिया के खिलाफ इस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में वो कर दिखाया जो 46 साल में नहीं हुआ. जानिए पूरी कहानी.


भारत के खिलाफ़ चल रही ODI सीरीज के तीसरे और निर्णायक मैच में इंग्लैंड के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज़ बेन डकेट ने ऐसी पारी खेली जिसे क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा. ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर, डकेट ने न केवल अपने ODI करियर का चौथा शतक लगाया, बल्कि भारतीय गेंदबाज़ी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए.

लॉर्ड्स, जिसे अक्सर ‘क्रिकेट का मक्का’ कहा जाता है यहां बेन डकेट की यह पारी उस मजबूत जज़्बे का सबूत है जिसने उन्हें गुमनामी से सफलता के शिखर तक पहुँचाया. हालाँकि आज डकेट अपनी सफलता के शिखर पर हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनका करियर लगभग खत्म माना जा रहा था.

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जब बेन डकेट को टीम से बाहर किया गया

इंटरनेशनल क्रिकेट में बेन डकेट की शुरुआत उतार-चढ़ाव भरी रही. 2016 में डेब्यू करने के बाद, वे लगातार विवादों में घिरे रहे. 2017 में, पर्थ के एक बार में नशे की हालत में सीनियर साथी खिलाड़ी जेम्स एंडरसन पर ड्रिंक डालने के गंभीर आरोपों के बाद उन्हें इंग्लैंड की टीम से बाहर कर दिया गया था. लगातार विवादों और अनुशासन से जुड़ी समस्याओं के कारण, ऐसा लग रहा था कि इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी का करियर समय से पहले ही खत्म हो गया है.

2022 में की शानदार वापसी

मुश्किल हालात के बावजूद, डकेट ने हार नहीं मानी. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कड़ी मेहनत की, अपने खेल में सुधार किया और नई सोच के साथ 2022 में इंग्लैंड की टीम में शानदार वापसी की. तब से, उन्होंने खुद को टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में से एक के तौर पर स्थापित किया है. पिछले साल, उन्होंने भारत के खिलाफ़ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 149 रनों की यादगार पारी भी खेली.

बेन डकेट का निजी जीवन 

इस सकारात्मक बदलाव में उनके निजी जीवन ने अहम भूमिका निभाई. 2023 में, उन्होंने मशहूर ब्रिटिश मॉडल पेज ओगबोर्न से सगाई की और 2024 में यह जोड़ा पहली बार माता-पिता बना. परिवार के सहयोग ने उन्हें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाया है, जिसका असर उनके खेल में साफ दिखता है.

भारत के खिलाफ़ निर्णायक वनडे में कई रिकॉर्ड तोड़कर धूम मचाई

भारत के खिलाफ आज (19 जुलाई) खेले गए तीसरे वनडे मैच में, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी इंग्लैंड की टीम को बेन डकेट और जैकब बेथेल की ओपनिंग जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. डकेट ने भारत के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक (और कुल मिलाकर अपने करियर का चौथा शतक) सिर्फ़ 108 गेंदों में पूरा किया, जिसमें उन्होंने 15 चौके लगाए. शतक बनाने वाली इस पारी के दौरान, डकेट और बेथेल की जोड़ी ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया

भारत के खिलाफ़ सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप: डकेट और बेथेल ने पहले विकेट के लिए दोहरे शतक की साझेदारी की। यह भारत के खिलाफ़ वनडे में इंग्लैंड की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है, जिसने जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो (2019 वर्ल्ड कप में 160 रन) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

लॉर्ड्स में 46 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा: डकेट और बेथेल के बीच 192 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप लॉर्ड्स के वनडे इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बन गई। इस जोड़ी ने 1980 में जेफ्री बॉयकॉट और पीटर विली द्वारा बनाए गए 135 रनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

शानदार वनडे करियर

बेन डकेट, जिन्होंने 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ़ वनडे में डेब्यू किया था, अब तक 37 मैच खेल चुके हैं. इन 37 पारियों में, उन्होंने 41.57 के बेहतरीन औसत और 98.44 के शानदार स्ट्राइक रेट से 1,460 से ज़्यादा रन बनाए हैं. इस फ़ॉर्मेट में उन्होंने 4 शतक और 9 अर्धशतक लगाए हैं, और उनका सर्वोच्च स्कोर 165 रन है.

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