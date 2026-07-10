Home > क्रिकेट > एक एक हार का हिसाब लेगा BCCI? टीम इंंडिया के खराब परफॉर्मेंस से गरमाया माहौल, गौतम गंभीर पर उठ रहे सवाल

एक एक हार का हिसाब लेगा BCCI? टीम इंंडिया के खराब परफॉर्मेंस से गरमाया माहौल, गौतम गंभीर पर उठ रहे सवाल

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हार के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया के प्रदर्शन की समीक्षा करने का फैसला किया है. रिपोर्ट के अनुसार खिलाड़ियों के साथ मुख्य कोच गौतम गंभीर के कामकाज का भी आकलन किया जाएगा. लगातार दूसरी टी20 सीरीज हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर, टीम चयन और रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 10, 2026 3:40:21 PM IST

भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन पर सख्त होगा बीसीसीआई.
भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन पर सख्त होगा बीसीसीआई.


इंग्लैंड के खिलाफ टी20  इंटरनेशनल सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) टीम इंडिया के प्रदर्शन की समीक्षा करने की तैयारी में है. बीसीसीआई के एक सूत्र के अनुसार, बोर्ड खिलाड़ियों के साथ-साथ कोचिंग स्टाफ के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन करेगा. हालांकि  हेड कोच गौतम गंभीर का कार्यकाल साल 2027 तक है, लेकिन लगातार खराब नतीजों के बाद उनके कामकाज पर भी सवाल उठने लगे हैं.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों नौ विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था, जबकि दूसरे मैच में भारत चार विकेट और तीसरे मुकाबले में 125 रन से हार गया था. तीसरे मैच में 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम केवल 76 रन पर सिमट गई थी.

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लगातार दूसरी सीरीज हार से बढ़ी चिंता

टी20 विश्व कप 2026 की मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम के लिए यह लगातार दूसरी टी20 सीरीज हार है. इंग्लैंड दौरे से पहले भारत को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से हार झेलनी पड़ी थी. यह आयरलैंड के खिलाफ भारत की पहली द्विपक्षीय टी20 सीरीज हार भी थी. इन लगातार हारों के बाद टीम की रणनीति, चयन और प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं. साथ ही, सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को टी20 टीम की कप्तानी सौंपने के फैसले पर भी चर्चा तेज हो गई है. उल्लेखनीय है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 2026 का टी20 विश्व कप जीता था. ऐसे में कप्तानी में बदलाव के बाद मिले नतीजों पर भी बोर्ड की नजर रहेगी.

चौथे मैच में अकेले लड़े श्रेयस अय्यर

ब्रिस्टल में खेले गए चौथे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 158 रन बनाए. कप्तान श्रेयस अय्यर ने 49 गेंदों में नाबाद 80 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके. जवाब में इंग्लैंड ने केवल 13.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने 35 गेंदों पर 79 और फिल सॉल्ट ने 42 गेंदों पर 59 रन बनाकर टीम को आसान जीत दिलाई. वहीं जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने दो-दो विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी को दबाव में रखा. अब अंतिम टी20 मुकाबले में टीम इंडिया सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

Tags: bcciGautam Gambhir
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